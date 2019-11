Britta Nielsen ønsker ikke at udtale sig efter råd fra sin forsvarer.

Retsformand Vivi Sønderskov Møller afviser, at sagen mod Britta Nielsen skal udsættes.

- Retten har drøftet spørgsmålet vedrørende udsættelse, og jeg kan sige, at vi lægger vægt på, at det er en sag, hvor tiltalte på det første retsmøde stort set erkendte sig skyldig i det fulde beløb, lyder det tirsdag i Københavns Byret.

Dermed er der mulighed for, at retten for første gang skal høre, hvad hovedpersonen selv har at sige.

- Det er rettens opfattelse, at vi nu bør gå i gang med at høre Britta Nielsens forklaring i det omfang, hun ønsker at udtale sig, siger Vivi Sønderskov Møller.

Men det vil Britta Nielsen ikke, fortæller hendes forsvarer. I hvert fald ikke tirsdag.

- Så længe jeg ikke har alle sagens akter, vil jeg ikke råde hende til det, siger Nima Nabipour.

Forsvareren krævede ellers sagen udsat. Han mener, at han fortsat mangler svar på sagsbehandlingen af Britta Nielsens udlevering fra Sydafrika til Danmark.

Udleveringsaftalen gik på, at Britta Nielsen, der er tiltalt for svindel med offentlige midler, ville blive løsladt i Sydafrika, hvorefter hun frivilligt ville tage med danske betjente til København. Det skete også, og på dansk jord blev hun så anholdt.

Da der blev rejst tiltale i sagen, valgte anklagemyndigheden at henføre sagen under paragraf 88.

Paragraffen siger, at strafferammen i grove sager kan øges med 50 procent. Det betyder i denne sag, at strafferammen vil vokse fra 8 til 12 år.

Og det underliggende spørgsmål er, hvorvidt Nima Nabipour kunne have forhindret det, hvis der var blevet indgået en formel udleveringsaftale.

På grund af sagens efterhånden mange forsinkelser tages spørgsmålet om paragraf 88 først op ved proceduren.

/ritzau/