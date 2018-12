39-årig er sigtet for at forberede attentat mod eksil-iranere i Ringsted. Han ønsker kontakt med sine børn.

En norsk statsborger ønsker åbenhed om sin sag, hvor han er sigtet for at hjælpe en iransk efterretningstjeneste med at forberede et attentat mod personer i Ringsted.

- Politiets overfølsomhed er der ingen grund til, siger han i Københavns Byret torsdag eftermiddag.

Den 39-årige mand, der har iransk baggrund, ser træt og opgivende ud, da han iført håndjern føres ind i retslokalet. I et tidligere retsmøde i november var han derimod smilende.

Dommer Elisabeth Larsen følger imidlertid anklagerens ønske og lukker dørene. Retsmødet skyldes, at varetægtsfængslingen udløber torsdag. Manden har været frihedsberøvet siden 22. oktober, da han blev pågrebet i Sverige.

Også mandens forsvarer beder om åbenhed.

- Min klient føler et stærkt behov for, at hans forklaring bliver kendt af offentligheden, siger advokat Allan Lund Christensen. Han henviser til, at sagen har været meget omtalt i medierne, særligt de norske.

Sigtelsen drejer sig om, at han skal have medvirket til et forsøg på manddrab på personer fra bevægelsen ASMLA i Ringsted.

ASMLA kæmper for araberes selvstændighed i den sydvestlige del af Iran.

I Ringsted skal manden have fotograferet det sted, hvor en leder af ASMLA bor, har PET tidligere oplyst.

Men offentligheden kan altså på grund af de lukkede døre ikke få indsigt i, om manden erkender at have været i Ringsted, og hvad hans forklaring i øvrigt er.

Der er flere begrundelser for dørlukningen. For eksempel hensynet til statens forhold til fremmede magter. Israelske medier har tidligere rapporteret, at det var den israelske sikkerhedstjeneste Mossad, som tippede PET.

Retsmødet slutter med, at dommeren forlænger fængslingen til 10. januar. Han skal fortsat være isoleret, hvilket forsvareren ønsker indbragt for landsretten.

- Han er under et stærkt følelsesmæssigt pres, siger advokat Allan Lund Christensen efter retsmødet.

Politiet har nægtet ham et opkald til den ældste af sine tre børn, der alle befinder sig i Sverige. Dette spørgsmål ønsker forsvareren at få dommerens kendelse om.

- Vi ved ikke, hvor de er, siger han om de tre børn, som den 39-årige har forældremyndigheden over.

Børnene er henholdsvis 15, 10 og 5 år og er i de svenske myndigheders varetægt. Deres mor er i Iran.

