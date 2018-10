Onsdag er dommens dag for en 41-årige kvinde, der er tiltalt for at efterladt sin egen 14-årige datter og den 14-årige Marcus i hjælpeløs tilstand i en lejlighed på Østerbro.

Den 14-årige pige er i dag hjerneskadet som følge af et langvarigt hjertestop, mens Marcus døde forgiftet af metadon og en 'udrift' på milten. Læs hele historien her.

Du kan følge sagen LIVE herunder.