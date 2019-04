Fredag morgen bliver der ved Retten i Esbjerg afsagt skyldkendelse i nævningesagen mod en 63-årig mand og hans 60-årige samlever fra Vejen.

Parret er tiltalt for over en periode på seks til syv år igen og igen at have forgrebet sig seksuelt og udøvet farlig vold og trusler mod deres fire dengang mindreårige børn.

Ifølge anklageskriftet begyndte overgrebene i 1987 og fortsatte op gennem første del af 90’erne, før børnene permanent blev fjernet fra hjemmet.

Begge de tiltalte nægter sig skyldig i samtlige 17 anklagepunkter.

Ifølge tiltalen stod uhyrlighederne på næsten dagligt. Selv efter børnene var fjernet fra hjemmet, blev de angiveligt udsat for overgreb, når de over en flere måneder lang periode var hjemme i weekenderne på uovervåget samvær med forældrene.

Den 60-årige kvinde er mor til alle fire forurettede, som i dag er mellem 30 og 35 år. Den 63-årige er stedfar til de to ældste børn og biologisk far til de to yngste.

Hvis parret kendes skyldig i et eller flere anklagepunkter, skal anklageren og de to forsvarere procedere strafudmålingen umiddelbart efter skyldkendelsen.

Der ventes dom senere fredag.