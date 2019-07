Torsdag tager Østre Landsret stilling til, om Rasmus Paludan kan dømmes for racisme.

I april blev lederen af Stram Kurs idømt 14 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens §266b, den såkaldte racismeparagraf.

Dommen blev anket på stedet, hvilket Rasmus Paludan gjorde meget ud af at nævne, hver gang dommen blev nævnt i valgkampen.

Nu skal Østre Landsret tage stilling til, om byretsdommen skal stå ved magt.

Rasmus Paludan fotograferet under Folkemødet. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Rasmus Paludan fotograferet under Folkemødet. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen er en dom for racisme i Landsretten ikke noget ønskescenarie for Rasmus Paludan.

»Hvis han bliver dømt, vil det være en plet på hans renomé. Men når det er sagt, så har vi tidligere set, at Rasmus Paludan kan sige og gøre ting, som andre politikere ikke ville kunne holde til såsom at brænde koranen og komme med voldsomme udtalelser. Det er nok fordi, at hans tilhængere mener, at hans kamp og metoder er så rigtige, at de er villige til at se igennem fingre med meget,« siger Thomas Larsen.

Dommen fik han for udtalelser, som han havde fremsat i en video, der blev bragt på Youtube forud for Folketingsvalget.

Videoen er optaget foran en adresse, hvor lederen af Black Lives Matter, Bwayla Sørensen, bor.

I videoen læner Rasmus Paludan sig op ad et træ, mens han fremsætter en række udtalelser om afrikanere, som byretten fandt var i strid med paragraf 266b.

»Det er klart, at der efter 20 år, hvor der ikke har været apartheid, dér er det jo kun blevet dårligere og dårligere for langt de fleste negere i Sydafrika. Og hvem skal man så give skylden for det? Ja, når man som (Bwayla Sørensen, red.) og som de fleste negere i Sydafrika ikke er begavede nok til at kunne se, hvordan tingene rent faktisk forholder sig, så er det meget nemmere kun at se i sort/hvid, og som sagt give skylden til de hvide,« siger han blandt andet i videoen.

I byretten forklarede Rasmus Paludan, hvorfor han optog videoen:

»Jeg lagde videoen op for at blive en kendt person. Det er vi afhængige af for at komme igennem med vores politik,« sagde Rasmus Paludan om videoen.

Rasmus Paludan har i årevis chikaneret talsmand for Black Lives Matter Danmark, Bwalya Sørensen. Nu er hun udstyret med overfaldsalarm. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Rasmus Paludan har i årevis chikaneret talsmand for Black Lives Matter Danmark, Bwalya Sørensen. Nu er hun udstyret med overfaldsalarm. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Ved domsafsigelsen slog retsformand Christina Breinstrup fast, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, at videoen var bragt på et politisk partis youtubekanal, hvormed den er at regne for propaganda.

Samme dag, som dommen faldt, ringede Rasmus Paludan til Bwayla Sørensen og sagde, at han var journalist på mediet Frihedens Stemme. Han oplyste, at Stram Kurs i den nærmeste fremtid ville demonstrere ved den vej i Albertslund, hvor Bwalya Sørensen bor.

Samme aften stod Rasmus Paludan med et kamera foran Bwalya Sørensens hjem i Albertslund og optog en ny video, hvor han nævner Black Lives Matter og Bwalya Sørensen. Efter den oplevelse blev Bwalya Sørensen udstyret med en overfaldsalarm, ligesom hun har anmodet om et polititilhold mod Rasmus Paludan.

B.T. har onsdag forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Paludan, men han har ikke besvaret B.T.s opkald.