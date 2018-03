Den drabssigtede ubådskaptajn Peter Madsen, hvis retssag fortsætter i Københavns Byret torsdag, har en ganske speciel seksualitet.

'Samlet frestår Madsen højst utroværdig. Han fremstår polymorf pervers og svært seksuelt afvigende', står der i mentalerklæringen, der blev læst op af anklager Jakob Buch-Jepsen på første retsmøde 8. marts.

Ifølge Psykologisk-Pædagogisk Ordbog er polymorf seksualitet udtryk for en 'seksualitet oplevet gennem alle sanser og rettet mod alt og alle'. Det handler med andre ord kun om nydelse. Som børn har vi alle været grænsesøgende i vores seksualitet - altså polymorf perverse - men efterhånden som vi er vokset op, er de fleste af os blevet formet af samfundets normer. Vores seksualitet er blevet modnet, og vi har lært, at der er grænser, der hverken kan eller må overtrædes.

»Det er åbenbart ikke sket i Madsens tilfælde. Med uhyggelige konsekvenser,« siger sexologiprofessor Christian Graugaard til Avisen Danmark.

Professor i pyskologi ved Københavns Universitet Katrine Egede Zeuthen skriver i 'Et essay om polymorf seksualitet' i det danske videnskabelige tidsskrift Matrix, at den polymorfe seksualitet er et begreb, som skaberen af pyskoanalysen, Sigmund Freud, stod bag.

'Freud omtalte også den infantile seksualitet som polymorf pervers. Det vil sige, at den er knyttet til mange forskellige steder på kroppen og kan rettes mange forskellige steder hen, hvorved den så at sige bliver både flersporet (polymorf) og afsporet (pervers). Hos barnet er det seksuelle hverken samlet omkring det kønslige eller det reproduktive,' skriver hun.

Alle er altså født med ansatser til afvigelser.

Men hvor de fleste andre har rettet ind efter samfundets normer i løbet af opvæksten, har den 47-årige ubådskaptajn altså ifølge mentalerklæringen beholdt sine.