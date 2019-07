Torsdag den 18. juli vil dom mod 24 mænd anklaget for drab på dansk og norsk kvinde efter planen blive afsagt.

Dommen mod de drabstiltalte i Marokko-sagen er udsat en uge.

Det skriver de norske medier NRK og vg.no.

Det var ellers ventet, at dommen ville falde i dag - torsdag. Men mændene, der er tiltalt for drabene på danske Louisa Vestager Jespersen og norske Maren Ueland, må vente til 18. juli.

Årsagen er, at dommeren har besluttet, at der uden et ekstra retsmøde ikke er tilstrækkelig tid til, at de tiltalte får mulighed for at sige et sidste ord til retten.

De to kvinder blev dræbt i Atlasbjergene i december sidste år, da de var på vandretur i området. De blev slået ihjel med kniv og efterfølgende halshugget. Angiveligt i bevægelsen Islamisk Stats navn.

I alt 24 mænd sidder på anklagebænken i sagen. I løbet af retsmødet ved domstolen i Salé torsdag kom både sagens anklager og forsvarere med de afsluttende bemærkninger.

Anklagemyndigheden går efter dødsstraf til de tre hovedmistænkte mænd i sagen. Marokko har dog ikke eksekveret en dødsdom siden 1993.

Nyhedsbureauet AFP har tidligere skrevet, at to af mændene i maj erkendte at have udført drabene. Den tredje erkendte at have optaget det på video.

En af de hovedmistænkte, Abdessamed Ejjoud, har under sagen forklaret, at han fortryder sine handlinger.

- Jeg plejede at elske Islamisk Stat, men nu ved jeg ikke. Alt hvad jeg ved, er, at jeg angrer, at jeg dræbte de to turister, sagde han ifølge den norske avis VG under et tidligere retsmøde.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har 21 af de 24 anklagede erkendt at være en del af Islamisk Stat. Men bevægelsen har aldrig offentligt meldt ud, at den skulle stå bag drabene. Det har den ellers gjort ved andre angreb.

Ud over livstidsdommene til de tre hovedmænd går anklagemyndigheden ifølge AFP efter domme på mellem 15 års fængsel og livstid til de øvrige 21.

En af forsvarsadvokaterne, Hafida Mekkassou, siger til AFP, at man fra forsvarets side vil opfordre retten til som formildende omstændighed at lægge vægt på de tiltaltes sociale forhold og psykiske uligevægt.

Louisa Vesterager Jespersens familie er repræsenteret ved en advokat under sagen. I forbindelse med torsdagens retsmøde blev et brev skrevet af den dræbte kvindes mor læst op.

Helle Jespersen skriver blandt andet i brevet, at hun håber på dødsstraf til de ansvarlige.

Familien har også krævet erstatning på cirka syv millioner kroner fra den marokkanske stat, men det skal vurderes af en anden domstol, lyder det fra en advokat på vegne af regeringen ifølge den marokkanske netavis Medias 24.

