I videoen ovenfor kan du høre forsvarsadvokat Henrik Stagetorn uddybe, hvilken betydning Peter Madsens mentalerklæring har for sagen.



Løsladelse, 12 års fængsel, livstid - eller måske forvaring på ubestemt tid.

Kl. 13 onsdag udløses spændingen i ubådssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret. Og for den 47-årige raket- og ubådsbygger vil det i allerhøjeste grad være afgørende for hans fremtid mange år frem, hvad dommer Anette Burkø og de to lægdommere i byrettens retssal 60 er nået frem til som juridisk konklusion på den spektakulære domsmandssags 12. retsdag.

Teoretisk kan Peter Madsen ved dagens slutning være på fri fod, hvis retten frikender ham for seksuel mishandling og drab på den svenske journalist Kim Wall, som han 10. august i fjor tog med på en skæbnesvanger sejltur på Øresund i den hjemmebyggede ubåd UC3 Nautilus.



LÆS OGSÅ: 'Rystende læsning' om Peter Madsens dystre sind: Her er chefpsykologs reaktion på oplysningerne

Peter Madsen har erkendt sig skyldig i at have parteret liget af den 30-årige svensker, som han hævder døde ved et beklageligt uheld på grund af udstødningsgasser. Ifølge ubådsbyggeren opstod der angiveligt undertryk i ubåden, så han selv blev låst ude på toppen af ubåden, fordi en luge sugede sig fast.

Men Peter Madsen nægter sig skyldig i de langt mere alvorlige tiltalepunkter i anklageskriftet, der omhandler grov seksuel mishandling og drab på Kim Wall. Desuden er han også for fuldstændighedens skyld tiltalt for nogle mere sekundære bestemmelser om at have bragt andres liv i fare på grund af farlig sejlads med den mørklagte ubåd natten til 11. august sidste år.

Samtidig er der også under sagen nedlagt påstand om erstatning på 150.000 kr. til Kim Walls forældre og hendes danske kæreste, ligesom Søfartsstyrelsen ønsker en erstatning på 33.775 kr. for udgifter på grund af sagen. Endelig har anklagemyndigheden også nedlagt påstand om, at den bjærgede ubåd med alt indhold konfiskeres og destrueres.



LÆS OGSÅ: Mentalerklæring: Så høj er Peter Madsens IQ

Hvad dommen ender med at blive, er alene op til de tre medlemmer af domsmandsretten - en juridisk dommer og to lægdommere - at afgøre. Og de er i deres bevisbedømmelse helt fri til selv at bestemme, hvilke beviser eller indicier de vil lægge afgørende vægt på.

Egentlig skulle sagen på grund af den mulige strafferamme være afviklet som en nævningesag med tre juridiske dommere og seks lægdommere, men Peter Madsen havde som tiltalt muligheden for at vælge den noget mindre domsmandssag - hvad han altså foretrak.

Uanset udfaldet af dommen onsdag anses det for så godt som givet, at byrettens afgørelse vil blive anket til Østre Landsret. Her vil i hvert fald anklageren i givet fald blive ny, da specialanklager Jakob Buch-Jepsen fra Københavns Politi fra 1. maj begynder en ny karriere som advokat. Om Peter Madsen i tilfælde af en ankesag ønsker at beholde sin nuværende forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, er ikke oplyst.

De fire mulige scenarier:

A) Løsladelse. Hvis retten frifinder Peter Madsen for at have sexmishandlet og dræbt Kim Wall, vil han maksimalt kunne idømmes seks måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. Men da han allerede har været frihedsberøvet i over otte måneder under sin varetægtsfængsling siden anholdelsen 11. august, vil være mere end svært for anklagemyndigheden at argumentere for, at han ikke skal løslades med det samme, indtil en eventuel ankesag kommer for Østre Landsret.

De øvrige tiltalepunkter om farlig sejlads på Øresund med ubåden vil uanset udfaldet næppe ændre på dette billede.

B) Tidsbestemt fængselsstraf. Finder domsmandsretten, at der er de fornødne beviser for, at Peter Madsen har dræbt Kim Wall, vil drabet som udgangspunkt udløse en straf på 12 års fængsel.

Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan en tidsbestemt frihedsstraf også stige til 16 års fængsel. Blandt andet har anklageren argumenteret for, at Kim Wall blev dræbt »efter forudgående planlægning og forberedelse«, og - især - at der forinden var tale om »andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter under særligt skærpende omstændigheder«.

C) Fængsel på livstid. En livstidsstraf er den primære påstand fra anklagemyndigheden i ubådssagen. I givet fald vil Peter Madsen under sin afsoning ikke vide, hvornår han atter kommer på fri fod. Normalt skal der mere end et »almindeligt« drab til at udløse fængsel på livstid. Typisk at gerningsmanden har slået et barn eller flere mennesker ihjel, eller at der er blevet begået andre forbrydelser samtidigt - eksempelvis et seksuelt overgreb.

Under proceduren mod Peter Madsen lød det fra anklageren: »Kim Wall er blevet fastbundet og brutalt sexmyrdet, hvorefter hun er blevet parteret. Drabet og det seksuelle koster efter anklagemyndighedens opfattelse isoleret set 16 års fængsel, men med det forberedende element og parteringen er vi altså oppe i livstid.«

LÆS OGSÅ: Anklager kræver livstid til Peter Madsen: 'Han leger kis-pus med os'

I gennemsnit bliver en livstidsdømt løsladt efter omkring 16 års fængsel, men kan allerede efter 12 år gøre sig håb om at blive prøveløsladt. Afgørelsen træffes af Kriminalforsorgen efter indstilling fra det fængsel, hvor den dømte afsoner. Hvis det bliver et nej, kan den dømte gå til retten, når der er gået 14 år. Nogle livstidsfanger sidder dog i fængsel i mange år. Det gælder eksempelvis Naum Conevski, der i 1985 blev dømt for at dræbe to drenge. Han sidder stadig i fængsel i dag - 33 år senere.

For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark.



SE TIDSLINJEN HERUNDER: 14 danskere, der sidder inde på livstid:



Brug pilen til højre og venstre til at klikke dig videre i tidslinjen over de 14 livstidsdomme de seneste 10 år. Datoerne indikerer tidspunktet for deres seneste domme:





D) Forvaring. Heller ikke her ved den dømte, hvor længe afsoningen kommer til at vare. Anklageren har nedlagt påstand om, at Peter Madsen idømmes forvaring, hvis han ikke får livstid. Altså at domsmandsretten idømmer ham forvaring i stedet for eksempelvis 12-16 års fængsel.

For at kunne blive idømt forvaring skal man dels dømmes for en personfarlig forbrydelse, dels skal Retslægerådet vurdere, at man på fri fod frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Det er altså en individuel vurdering af den dømtes farlighed, der afgør, om man skal idømmes forvaring. Foranstaltningen er på ubestemt tid, men varer i gennemsnit 14-15 år.

Forvaring gives i tilfælde, hvor tiltaltes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor. Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene. I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.

»Peter Madsen skal ikke have en normal straf, for Peter Madsen er ikke normal. Vi kan ikke stå med en mere uhyggelig og skræmmende mentalerklæring,« lød det fra anklageren under sagen mod Peter Madsen.

Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst i forvaring, på det tidspunkt havde tilbragt over 21 år i sin celle. For øjeblikket afsoner 67 personer en forvaringsdom.