Det vil være i strid med artikel 3 i menneskerettighedskonvention, hvis 34-årige tyrker udvises til Tyrkiet.

Danmark taber tirsdag en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om udvisning af en tyrkisk statsborger, som er dømt for vold med døden til følge.

Det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, siger dommen, hvis den 34-årige mand blev udvist til Tyrkiet.

Artikel 3 handler om forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling.

Den dømte kom til Danmark med sin familie i 1991. Han taler ikke tyrkisk, og han har en psykisk lidelse.

Han er dømt for et overfald, der førte til en 19-årig mands død på Christiania i maj 2006. Det førte til, at han fik syv års fængsel og blev udvist for bestandig.

Siden er sagen anket og taget op igen flere gange i det danske retssystem.

Danmark kan inden tre måneder anke sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

