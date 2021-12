Forholdene i HCA Marathons økonomi har ikke været i orden. Det har byretten i Odense nu vurderet.

»Der har været fremført argumenter med, at det er et angreb mod frivilligheden, men det er det ikke. Det her er ikke for at tage noget fra de mange gode kræfter, der hjælper til i en selvejende institution som HCA Marathon.«

Sådan lyder det fra anklager ved Fyns Politi Daniel Dokkedahl, som har kørt sagen.

Det, som HCA Marathon nu er blevet holdt ansvarlig for, er, at en tidligere direktør havde en gemt konto, en såkaldt skyggekonto, for at sikre løbet.

Anklageren siger dog, at da ingen af pengene på kontoen er blevet brugt på egen vinding eller til egne forhold, så må det i sidste ende være Marathon-institutionen, der er ansvarlig.

»Der skal jo være en gennemsigtighed, og derfor har de gjort sig skyldige i at bryde bogføringsloven og årsregnskabsloven,« siger Daniel Dokkedahl.

Ifølge ham har den modsatte part i retssagen holdt på, at det netop var den tidligere direktør, der var ansvarlig. Men byretten dømte altså anderledes. Nu skal H.C. Andersen Marathon betale 15.000 kroner i bøde.

»Jeg er tilfreds med, at byretten var enig i, hvem der var ansvarsobjekt, og at de fandt den sanktion, jeg bad om, rigtig,« siger anklageren afslutningsvist.