Skiltning ved cykelløb var ringe, og hjemmeværnsfolk advarede ikke kvinde før sving, fremgår det af dom.

En 28-årig kvinde var uden skyld i, at den unge cykelrytter Andreas Byskov Sarbo mistede livet under en enkeltstart i cykelløbet Tour de Himmelfart den 31. maj i fjor.

Det fremgår af begrundelsen for dommen i sagen, som Retten i Aarhus har offentliggjort på sin hjemmeside onsdag.

Ulykken skete i krydset mellem Drammelstrupvej og Ballevej i Balle uden for Odder. Her blev 18-årige Andreas Byskov Sarbo, der blev anset for at være et talent, påkørt frontalt af kvinden og mistede livet.

Dommen i sagen blev afsagt mandag i denne uge. Her blev kvinden, der var tiltalt for uagtsomt manddrab og for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idømt en bøde på 1500 kroner.

Den forholdsvis beskedne straf vakte blandt andet på de sociale medier en vis opsigt og undren.

I forbindelse med afgørelsen ville Retten i Aarhus telefonisk kun oplyse dommens konklusion - ikke dens præmisser. Forsvarsadvokat Camilla Ernst ønskede ikke at udtale sig om sagen.

Ritzau bad derfor Retten i Aarhus om aktindsigt i dommen. Retten oplyser, at den har modtaget flere lignende henvendelser, og at den derfor har valgt at offentliggøre dommen.

Af præmisserne fremgår det, at kvinden blev frifundet for de alvorligste anklager, herunder anklagen om uagtsomt manddrab.

Kvinden er alene dømt for at have overset to midlertidigt opsatte skilte i forbindelse med, at hun svingede til venstre ad Ballevej.

Det ene var et midlertidigt opsat skilt, som forbød venstresving, og som var placeret på fortovet. Det andet var et hjemmelavet "ensrettet"-skilt.

Retten mener imidlertid, at skiltningen på stedet i øvrigt var så dårlig, at kvinden ikke kunne dømmes for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

De skilte, som skulle advare om, at strækningen var ensrettet, var nemlig umiddelbart ikke synlige, når man kom fra den retning, som kvinden gjorde.

De var placeret i lav højde, cirka 60 centimeter over jorden, parallelt med vejen.

På stedet var også to trafikvagter fra Hjemmeværnet. De to sad ved krydset i hver sin festivalstol, og ifølge kvindens forklaring, som retten har lagt til grund for dommen, så gjorde de ikke tegn til, at kvinden ikke måtte svinge ned ad Ballevej.

Vagterne har en anden forklaring. Problemet er bare, at deres forklaringer er forskellige, og retten mente derfor ikke, at de kunne danne grundlag for at dømme kvinden.

Desuden har den ene af vagterne i sin forklaring på flere væsentlige punkter understøttet kvindens forklaring.

Kvinden er derfor alene dømt for en simpel overtrædelse af færdselsloven, nemlig at have overset to skilte, og det er det, som har udløst en bøde på 1500 kroner.

Anklagemyndigheden har to uger fra domsafsigelsen til at overveje, om den vil anke dommen til Vestre Landsret

