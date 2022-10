Lyt til artiklen

Med en skivelås smadrede en 25-årig mand i foråret ruden i den bil, hans ekskæreste og deres fælles spæde datter sad og gemte sig i.

Han ville ind til kvinden. Have fat i hende. Udsætte hende for vold.

I forsøget på at lægge sig imellem og stoppe angrebet endte et kvindeligt familiemedlem til ekskæresten selv med at blive overfaldet. Tre uger senere blev familiemedlemmet så igen overfaldt.

Denne gang med kraniebrud og hjerneblødning til følge.

Det er i hvert fald, hvad Retten i Glostrup har fundet bevist. Selv nægter den 25-årige sig skyldig. Og han skulle da heller ikke tænke sig om særlig længe, før han kort efter domsafsigelsen torsdag besluttede at anke dommen.

I sagens anklageskrift bliver det beskrevet, at manden i starten af maj skulle være dukket op ved ekskærestens adresse i Albertslund.

Udstyret med en skivelås skulle han her have smadret ruden i den bil, som ekskæresten og deres datter på tre uger sad i.

Han ville have fat i kvinden, men en pårørende i 50erne dukkede op, så det blev ved forsøget, lyder det.

Da familiemedlemmet forsøgte at få manden væk, blev hun selv slået i ansigtet og skubbet i brystet af manden, der stadig havde skivelåsen i hånden.

Overfaldet var ifølge anklageskriftet – og nu dommen – ikke udelukkende fysisk. I hvert fald er han også dømt for at have truet de to kvinder på livet.

Tre uger senere opstod så endnu en konfrontation.

Den 25-årige er således blevet dømt for at have overfaldet familiemedlemmet. For igen og igen at have slået hende med en tung, stump genstand, til hun mistede bevidstheden og blev efterladt med voldsomme skader i hovedet.

Som nævnt nægter han. I hvert fald de fleste beskrivelser i anklageskriftet.

Fra anklagebænken erkendte manden dog at have begået hærværk mod ekskærestens bil, da han smadrede ruden.

Og han erkendte, at han havde kørt bil med sin spæde datter på skødet.

For domsmandsretten vejede anklagemyndighedens ord dog tungest. Og han blev derfor idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel.

En dom, som landsretten nu får til opgave enten at forkaste eller stadfæste.