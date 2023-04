På anklagebænken sidder tre mænd, der smiler bredt og hilser på de mange fremmødte familiemedlemmer og venner.

Men da dommeren træder ind i retssal 23 i Københavns Byret, bliver tonen en anden, og alvoren sænker sig over den propfyldte retssal.

Herefter bliver Preben Erik Henriksen idømt 13 års fængsel for at have været narkokurer i Storkøbenhavn og have kørt i alt rundt med 29 kilo kokain.

De to andre tiltalte i sagen, Christian Hersborg og Walid Saad, bliver hver især idømt 12 års for at have været bagmændene, der stod for at købe og sælge de mange kilo kokain videre.

Dernæst bliver det slået fast, at de tre profilnavne Wornfeet, Solidpalm og Grapeman er de navne, som de tre tiltalte har brugt til at kommunikere på den tidligere krypterede telefontjeneste EncroChat om køb og salg af omkring 27 kilo kokain.

Sagen er en af forgreningerne i det enorme sagskompleks, som politiet har døbt Operation Sixpence.

De tre mænd bliver fundet skyldige i at have handlet med mellem 22,5 og 27 kg kokain, heraf for forsøg på handel med 2,5 kilo kokain. Christian Hersborg blev frifundet i et af forholdene om to kilo kokain.

»En stor del af anklagemyndighedens bevisførelse i sagen bygger på fældende EncroChat-kommunikation, hvor de nu dømte koordinerede deres handel af narkotika.«

»Jeg er tilfreds med, at retten tillagde korrespondancerne på EncroChat stor bevisværdi, og at retten var enige i anklagemyndighedens strafpåstand, der sender et klart signal om, at organiseret narkotikahandel er noget, der slås hårdt ned på,« siger specialanklager Mariam Khalil efter dommen.

Det blev slået fast i retten, at de tre handlede med kokainen på den krypterede kommunikationstjeneste EncroChat.

Det var her politiet kom på sporet af tre mænd. Det skete, da man efterforskede øvrige formodede bagmænds handel med narkotika via kommunikationstjenesten.

Her er der tale om et af danmarkshistoriens største narkokomplekser. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Der er allerede udmålt over 83 års fængsel i en halv snes andre sager i komplekset.

