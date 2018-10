Der er fredag faldet dom i en sag om smugling af 300 kilo hash og 11 kilo kokain.

Det drejer sig om en 60-årig hollandsk lastbilchauffør, der i midten af december sidste år smuglede den store mængde narkotika ind i Danmark.

Chaufføren og tre af de fire mænd, der hjalp ham læsse lastbilen af nær Solbjerg, er i dag blevet dømt i sagen, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse

Den 60-årige blev idømt ni års fængsel og er blevet udvist med indrejseforbud. Desuden har politiet valgt at konfiskere både lastbil, sættevogn og narkotikaen.

To mænd på 25 og 28 år fra Aarhus-området er idømt henholdsvis et år og ni måneders fængsel og to år og tre måneders fængsel.

De blev udelukkende dømt for at have modtaget 200 kilo hash, da retten ikke kunne afvise, at det resterende narkotika skulle et andet sted hen.

Den sidste mand, der hjælp med at læsse af, er frifundet. Der var ingen beviser for, at han havde været modtager af narkotikaen.

Anklageren er tilfreds med dommen:

»Der er tale om indsmugling af en meget stor mængde narkotika, så jeg er tilfreds med, at retten takserede det til en langvarig fængselsstraf til chaufføren. Heldigvis fik politiet forhindret, at den store mængde narko endte på gaden, siger anklageren,« siger Signe Gråkjær, der er anklager i Særlig Efterforskning Vest.

Chaufføren har bedt om betænkningstid, da han muligvis vil anke sagen.