I august sidste år rykkede betjente ud for at efterforske en usædvanligt grov sag fra Allingåbro. En ung kvinde havde været indespærret i et hus og voldtaget. Noget af tiden tilbragte hun i et hundebur. Fredag er der afsagt dom i Retten i Randers. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix