For Henrik Matthiassen er der ingen tvivl. I dag bliver en tidligere realitydeltager dømt i sagen om hans 15-årige søns død.

»Vi er spændte og forventningsfulde,« indleder Henrik Matthiassen.

Han er på vej til Retten i Hjørring, da B.T. fanger ham på telefonen. Klokken 09.00 tager retten nemlig hul på sidste retsdag i sagen om hans 15-årige søn Mathis Sheraton Matthiassens død. En råkold morgen i marts blev Mathis fundet død ved en boldbane ganske få hundrede meter fra sit eget hjem.

En 33-årig mand er tiltalt for dels at have udøvet grov vold mod Mathis ved blandt andet at have kvalt ham med et hundehalsbånd samt for at have efterladt ham i hjælpeløs tilstand. Han nægter sig skyldig i vold, men erklærer sig ifølge Nordjyske delvist skyldig i at have efterladt Mathis i hjælpeløs tilstand.

Mathis var vellidt blandt klassekammeraterne. Han gik både op i sit udseende og engagerede sig i livet. Han sad i elevrådet, spillede i orkester, gik til svømning, ishokey og håndbold. Derudover drømte han om college i USA. Han fulgte med i alt og kunne snakke med om mange ting. Vis mere Mathis var vellidt blandt klassekammeraterne. Han gik både op i sit udseende og engagerede sig i livet. Han sad i elevrådet, spillede i orkester, gik til svømning, ishokey og håndbold. Derudover drømte han om college i USA. Han fulgte med i alt og kunne snakke med om mange ting.

Henrik Matthiassen er imidlertid overbevist om, at den 33-årige mand fredag eftermiddag vil blive kendt skyldig.

»Indtil videre er det gået den rette vej. Retsmedicineren sagde i går (torsdag, red.), at han kan være blevet kvalt med en hånd foran munden, så jeg synes, at vi står rimelig stærkt,« siger Henrik Matthiassen.

Han henviser til torsdagens retsmøde, hvor retsmediciner Asser Hedegård Thomsen ifølge Nordjyske forklarede, at de punktformede blødninger, man har fundet ved Mathis øjne samt skaderne på hans læber og ved kindslimhinden, kan være forårsaget af spærring ad luftvejene ved mund og næse.

»Så der er ingen tvivl om, at han ender med at blive dømt,« lyder det fra Henrik Matthiassen.

Han tænker på sig selv

Undervejs i sagen er det kommet frem, at Mathis og den 33-årige tiltalte kom i kontakt med hinanden via datingappen GrindR. Appen bruges primært til kontakt mellem homo- og biseksuelle. Og netop den del har den 33-årige selv forklaret, at han skammede sig over.

Nordjyske.dk, der har dækket alle retsmøder, skriver, at den 33-årige ikke ønskede, at omverden skulle kende til hans seksualitet, og det var en medvirkende årsag til, at den pågældende aften endte med at efterlade Mathis på den parkeringsplads, hvor han senere blev fundet.

»Det har været underligt at se ham,« fortsætter Henrik Matthiassen.

»Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet. Han kigger ikke på os, han sidder bare og kigger ned i bordet eller den anden vej, så vi kan ikke rigtig få øjenkontakt med ham.«

Henrik med Mathis på armen i Thailand. Det har hjulpet Henriks bearbejdelsesproces at åbne op for posen omkring Mathis' død. Han briefer folk på Facebook hver gang, der er nyt, Mathis' klasse og hele byen har været tæt på og informeret under hele processen. Foto: Privat Vis mere Henrik med Mathis på armen i Thailand. Det har hjulpet Henriks bearbejdelsesproces at åbne op for posen omkring Mathis' død. Han briefer folk på Facebook hver gang, der er nyt, Mathis' klasse og hele byen har været tæt på og informeret under hele processen. Foto: Privat

Har du haft lyst til at sige noget til ham?

»Nej, det ved jeg ikke, om jeg har. Hans ligegyldighed er ikke noget, jeg kan bruge til noget. Han tænker mere på sig selv.«

Fredag skal både anklager og forsvarer procederer. Efterfølgende ventes der at falde dom.