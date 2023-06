Snart er det syv år siden, at den højgravide Louise Borglit en regnvåd novemberaften blev stukket ihjel i Elverparken i Herlev.

Egentlig var det planen, at sagen skulle se sin afslutning i denne måned. Men spørgsmål om politiets mest tungtvejende bevis betyder, at dommen er blevet udskudt til efteråret.

Det oplyser Københavns Vestegns Anklagere på Twitter.

Her lyder det, at de nye retsdage bliver 27. september og 10. oktober.

I den oprindelige plan for retssagen, der kører ved Retten i Glostrup, lød det, at der ville være dom 23. juni. Men anklageren er end ikke nået til sin procedure endnu.

Og med god grund.

Sagen igennem har en række lydoptagelser nemlig spillet en nøglerolle. I lydoptagelserne kan man høre PET-agenten 'Frank' tale med den nu tiltalte mand. Og ifølge politiet indeholder optagelserne det, som man kan betragte som en reel tilståelse.

Det er den 29-årige mands forsvarer, Christina Schønsted, uenig i. Og hun er også meget imod, at optagelserne overhovedet må bruges, når nævningetinget skal tage stilling til, om hendes klient skal dømmes.

Hun mener nemlig, at der er tale om ulovlig agentvirksomhed. At PET-Frank har afhørt den 29-årige, mens de begge har siddet fængslet i Enner Mark Fængslet. PET-Frank undercover med en dækhistorie om et kvindedrab i udlandet.

Stridspunktet blev i sidste uge taget op i Retten i Glostrup, der nu skal vurdere, om lydoptagelserne må bruges.

Byrettens konklusion får vi fredag kklokken 13.15, men uanset udfaldet er det ikke utænkelig, at kendelsen vil blive anket til landsretten.

Opdateres …