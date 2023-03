Lyt til artiklen

Byretten i Lyngby har torsdag afgjort en årelang og bitter strid om en milliondusør for en uhyre kostbar sølvskat.

En stædig dusørjæger havde trukket en 83-årig rigmand i retten, som i efteråret 2018 fik stjålet en uvurderlig skat af historisk sølvtøj.

Dusørjægeren mente nemlig, at han havde krav på at få udbetalt en udsat dusør på hele 3,6 millioner kroner.

Den vurdering var dommeren i Lyngby helt enig i.

Derfor bliver rigmanden nu pålagt at betale de 3,6 millioner kroner samt renter og sagens omkostninger. Dog har han 14 dage til at anke afgørelsen.

Dusørjægeren Casper skaffede i december 2018 den uvurderlige sølvskat tilbage til rigmanden efter angivelig at have betalt 2,5 millioner kroner til nogle anonyme mellemmænd fra Tyskland.

Dusøren blev fremsat af rigmanden i efteråret 2018, efter at ukendte gerningsmænd var brudt ind i hans villa i Gentofte og havde stjålet den kostbare samling af historisk sølvtøj.

Der var tale om en af Danmarks største privatejede samlinger, og de 35 kilo uvurderligt sølvtøj blev anslået til at have en værdi på over ti millioner kroner.

De ældste dele af den uerstattelige sølvskat, der blev stjålet fra en privat samlers villa i Gentofte, daterer sig helt tilbage til cirka 1580. Foto: Nordsjællands Politi

Under retssagen kom en B.T.-artikel fra 11. september 2018 også pludselig til at spille en rolle. I artiklen forsikrer rigmanden, at selv tyvene »i princippet« kan få del i dusøren, hvis den stjålne sølvskat leveres tilbage.

Det citat interesserede dusørjægerens advokat sig en del for undervejs i det civile søgsmål, som nu er blevet afgjort.

Rigmanden har nemlig undervejs i sagen blandt andet afvist at udbetale dusøren med henvisning til, at den 44-årige dusørjæger Casper i en periode sad varetægtsfængslet.

Casper var mistænkt for selv at have spillet en rolle som hæler af sølvskatten. Det fortalte han for nylig om i B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning'.

I håb om at få sin uerstattelige samling af sølvtøj tilbage udsatte den private samler fra Nordsjælland en dusør på først tre millioner kroner. Siden blev den forhøjet med 600.000 kroner for at skaffe de stjålne genstande tilbage. Foto: Nordsjællands Politi

Dusørjægeren endte efter pres fra rigmanden med at blive tiltalt i sagen, men blev frifundet af retten.

Derfor mente han, at tiden nu var inde til at få udbetalt de 3,6 millioner kroner, som blev aftalt i en kontrakt mellem ham og rigmanden 12. december 2018.

Rigmanden har dog stædigt afvist kravet. Han mener, at aftalen er indgået under falske forudsætninger, fordi Casper angivelig i starten ikke har forlangt selv at skulle have penge for sin indsats som mellemmand.

Samtidig har rigmanden ønsket dokumentation for, at hovedparten af de mange penge virkelig er blevet betalt videre til de tyske personer, hvis eksistens han stærkt betvivler.

En nu 42-årig sad varetægtsfængslet i knap et halvt år efter at have skaffet det stjålne sølvtøj tilbage. Nu er han tiltalt for tyveri eller hæleri. Foto: Nordsjællands Politi

»Pludselig kommer Casper med et ønske om, at han selv skulle have en million. Jeg bliver stiktosset, for tidligere har vi kun snakket om, at hans familie måske skulle have til en god ferie i Florida og hans kæreste til et særligt kursus.«

»Nu fik den hele skruen, og jeg må indrømme, at jeg blev gal. Der var slet ikke den tone af venlighed og gensidig respekt, der havde præget vores tidligere samtaler,« har rigmanden forklaret i Retten i Lyngby om forhandlingerne, inden sølvskatten blev skaffet tilbage.

