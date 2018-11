Manglende ledelse og styring i stort hashkompleks bliver fremhævet i byretsdom. Rigsadvokat er foreløbig tavs.

Ledelsen i anklagemyndigheden hos Københavns Politi og hos Statsadvokaten i København levede ikke op sit ansvar i håndteringen af seks store hashsager, hvor en anklager misbrugte sin stilling og nu er blevet dømt.

Det er en af konklusionerne fra Retten på Frederiksberg, som mandag har idømt tidligere senioranklager Trine Sorgenfri fire måneders fængsel - tre betinget - i sagen.

I dommen står blandt andet, at retten har:

"tillagt det væsentlig betydning, at tiltaltes handlinger er udført under stort arbejdspres uden ledelsesmæssig støtte".

Et andet sted nævner retsformanden, at Trine Sorgenfri har arbejdet for Københavns Politi og Statsadvokaten i København "uden en klar ledelsesmæssig forankring eller bistand og med hyppig udskiftning af sagsansvarlige advokaturchefer."

Rigsadvokat Jan Rechendorff, som er øverste chef i anklagemyndigheden, har mandag ingen kommentar til dommen.

Anklagemyndighedens kommunikationsafdeling henviser dels til, at der endnu ikke er taget stilling til en eventuel anke, og dels til, at man skal nærstudere dommens præmisser.

Frifindelsen i sagen vedrører fem mails fra Trine Sorgenfri til tre politiagenter og en politikommissær. Anklagemyndigheden mente, at de mails udgjorde en risiko for, at agenternes og kommissærens vidneudsagn ville blive påvirket.

Men retten slår fast, at anklageren i det væsentlige har handlet på samme måde som andre anklagere i sagen, og at der ikke har været nogle klare retningslinjer fra ledelsen om kontakten til vidnerne. Derfor bliver hun frifundet.

Under retssagen er det beskrevet, hvordan chefstolen i Københavns Politis advokatur for organiseret kriminalitet på fire år blev besat af seks forskellige. En af cheferne var endda i spidsen ad tre omgange.

Trine Sorgenfri har forklaret, at hun fik en funktion, hvor hun stod for kontakten til tre politiagenter, som skulle vidne. Normalt ville den kontakt ske via en såkaldt "handler" for at beskytte vidnernes identitet.

Under sagen påstod forsvarsadvokat Stine Gry Johannesen, at Trine Sorgenfri var blevet "kastet under bussen" i sagen.

Trine Sorgenfri har via sin advokat meddelt, at hun ikke anker dommen. Anklagemyndigheden har 14 dage til at afgøre, om den skal ankes.

/ritzau/