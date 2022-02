Der er faldet dom, i det der kaldes Anders Breiviks prøveløsladelsessag.

Efter at have siddet i fængsel i over ti år for at have dræbt 77 personer i Oslo og i ungdomslejren Utøya, har Anders Breivik søgt om at få prøveløsladelse.

Og nu er der faldet dom i sagen.

Klokken 16 blev det meldt ud, at Breivik ikke vil blive prøveløsladt.

Det blev fastslået af en norsk domstol i Telemark tingrett.

Ifølge dommen hedder det, at prøveløsladelsen »ikke tages til følge.«

Anders Breivik anker dommen.

Breivik kan, som loven ser ud nu, søge om prøveløsladelse hvert år, indtil det måske lykkes ham at få sit ønske opfyldt. Det kan han, da han har afsonet ti år af sin dom.

Anders Breivik udførte terrorangrebet i Norge i 2011 og blev i 2012 idømt 21 år i forvaring.