Den danske fodboldstjerne Kasper Dolberg kan ånde lettet op.

Et kostbart armbåndsur af mærket »Hublot«, som han i april fik stjålet ved et indbrud i en af sine lejligheder i Aarhus, er dukket op igen.

Uret med en særlig Ajax-urskive blev fundet i forbindelse med anholdelserne af to unge mænd på 27 og 28 år i Aarhus.

Det unikke ur har ifølge eksperter en værdi på knap 60.000 kroner.

Det kom frem onsdag eftermiddag i byretten i Lyngby.

I en tilståelsessag blev de to unge gerningsmænd idømt fængsel i henholdsvis halvandet og to år.

Over for dommeren tilstod de hæleri i forbindelse med Dolbergs luksusur samt et spektakulært millionkup mod den tidligere tv-baronesse Caroline Fleming.

Ved at bryde ind i hendes pragtvilla på Lemchesvej i Hellerup i maj kunne de stjæle designertasker, dyrt luksustøj og en kostbart brilliant-ur til en samlet værdi af godt tre millioner kroner.

Indbruddet hos Kasper Dolberg fandt sted i en af hans ejerlejligheder i Mejlgade i det centrale Aarhus klokken 01.53 den 30. april i år.

Her blev den 26-årige landsholdsspiller, der aktuelt spiller i den belgiske storklub Anderlecht, især bestjålet for det særlige Hublot-ur med en Ajax-urskive.

Kasper Dolberg spillede i perioden 2015-2019 i den hollandske mesterklub Ajax Amsterdam, og var i sæsonen 2018/19 med til at vinde det hollandske mesterskab.

Det var 34. gang, at Ajax Amsterdam vandt den hollandske Æresdivision, og for at markere det udsendte klubbens officielle samarbejdspartner for tidstagning – det schweiziske urfirma Hublot – en række særlige ure i den anledning.

Kasper Dolberg har også tidligere oplevet at få stjålet et meget værdifuldt ur.

Det samme skete i september 2019, kort efter at den danske landsholdsangriber havde skiftet klub fra hollandske Ajax Amsterdam til franske Nice.

Her blev hans dyre armbåndsur til en værdi af over en halv million kroner stjålet fra en pengeskab i klubbens omklædningsrum.

Tyven viste sig at være en 18-årig holdkammerat, som kort efter blev fyret fra klubben på grund af tyveriet. Forinden havde han betalt værdien af det stjålne ur tilbage til Dolberg.

Under opholdet i Nice nåede Kasper Dolberg i øvrigt også at have indbrud i sit hjem, hvor der blev stjålet kontanter for omkring 15.000 kroner og nogle telefoner.

Men forinden havde gerningsmændene også stjålet hans dyre Porsche, som han havde parkeret i lufthavnen i Nice, mens hans var sammen med det danske landshold for at spille to landskampe. I bilen lå en nøgle til hans hjem.

Indbruddet i Aarhus i april fandt sted i den ejerlejlighed på 106 kvadratmeter i Mejlgade, som Kasper Dolberg i november 2021 købte for 5,5 millioner kroner.

Kort inden indbrudstyveriet havde han også købt en anden lejlighed et stykke derfra i samme gade på 228 kvadratmeter for 9,3 millioner kroner.

