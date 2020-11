Ny true crime-dokumentar fortæller om en hidtil ukendt mistænkt i den 30 år gamle uopklarede sag om drabet på Stine Geisler.

Under pinsekarnevallet i København i 1990 blev 18-årige Stine Geisler en morgen fundet død i kælderen til den opgang i Teglgaardsgade i København, hvor hun boede. Hun var blevet bagbundet med en sort ledning om hænder og hals og kvalt, efter gerningsmanden havde tvunget to karklude ned i halsen på hende.

I ansigtet havde hun flere snitlæssioner, hun var blevet overhældt med bonevoks, og efter hendes død var et mystisk symbol ridset ind i huden på hendes højre underarm.

Selv om politiet har afhørt mere end 4.000 personer i sagen, er det aldrig lykkedes at finde frem til gerningsmanden. Nu forsøger en ny dokumentarserie at kaste nyt lys over sagen.

Stine Geisler døde natten efter 2. pinsedag 1990, få dage før sin studentereksamen. Hendes morder er aldrig fundet. Foto: Søren Rud Vis mere Stine Geisler døde natten efter 2. pinsedag 1990, få dage før sin studentereksamen. Hendes morder er aldrig fundet. Foto: Søren Rud

I true crime-serien ’Hvem dræbte Stine Geisler?’ opruller tidligere efterforsker Sebastian Richelsen, journalist Jeppe Facius og forfatter Søren Baastrup nogle af de mistænkte i sagen.

Deres research leder dem på sporet af en ny mistænkt, som offentligheden ikke tidligere har fået kendskab til.

»Den såkaldte 'rulleskøjteløber' har angiveligt ved flere anledninger pralet over for sin ekskæreste, venner og bekendte, at han burde være fængslet for drabet på den unge gymnasiestuderende. At han ikke er fængslet, skyldes tilsyneladende et alibi, som stedfaderen har givet ham,« skriver Discovery Networks i en pressemeddelelse.

Da journalist Jeppe Facius i programmet konfronterer 'rulleskøjteløberen' med påstandene, nægter han sig skyldig og sender samtidig en invitation til ordensmagten.

Stine Geisler døde 2. pinsedag 1990 få dage før sin studentereksamen. Hendes morder er aldrig fundet. Historien om mordet på Stine Geisler er en ond historie uden håb og forløsning. Der er ingen opklaring for enden af teksten. Her nærbillede af Stine Geislers højre underarms indside med bogstavlignende overfladiske snitsår, uden såkaldt vital reaktion (ingen blodudtrædning). Foto: Politifoto Vis mere Stine Geisler døde 2. pinsedag 1990 få dage før sin studentereksamen. Hendes morder er aldrig fundet. Historien om mordet på Stine Geisler er en ond historie uden håb og forløsning. Der er ingen opklaring for enden af teksten. Her nærbillede af Stine Geislers højre underarms indside med bogstavlignende overfladiske snitsår, uden såkaldt vital reaktion (ingen blodudtrædning). Foto: Politifoto

»De (politiet, red.) kan bare komme. Ja, for helvede,« siger han ifølge pressemeddelelsen.

Holdet bag dokumentaren mener, at deres research bør foranledige politiet til at se grundigere på 'rulleskøjteløberen'.

»Jeg vil jo mene, at med den research, vi har lavet nu, bør politiet endnu en gang se på 'rulleskøjteløberen', og når han nu siger, at politiet bare kan komme an og få hans mundskrab, så vil det være dovent og dumt af politiet ikke at tage fat på ham,« siger Sebastian Richelsen.

’Hvem dræbte Stine Geisler?’ har premiere på Dplay onsdag.