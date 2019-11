Britta Nielsens to døtre fik uventet en vigtig rolle, da afhøringen af den svindeltiltalte afdelingsleder tirsdag fortsatte.

For under afhøringen af deres mor valgte anklageren at inddrage videoovervågingen fra en Nordea-bank i Hvidovre.

På overvågningsbillederne kunne man se døtrene Samina og Jamilla Hayat, der begge er sigtet for groft hæleri, ankomme til banken og gå ned til bankboksen i kælderen med to tasker.

Ganske få minutter senere forlod de to kvinder banken igen - med taskerne under armen.

Har erkendt sig skyldig Britta Nielsen erkendte på retssagens første dag, at hun har overført offentlige midler til sig selv, da hun var ansat i Socialstyrelsen. Hun husker imidlertid ikke de enkelte overførsler, og der er således tale om en delvis tilståelse.

Men hvorfor de to døtre var i bankboksen 24. september 2018, dagen efter Britta Nielsen landede i Sydafrika, og hvad der i øvrigt var i bankboksen, er fortsat uvist.

Uvist er det imidlertid ikke, at der ifølge et regneark, som anklagerne fremlagde fra en konfiskeret USB-nøgle, skulle have ligget 2,9 millioner kroner i en bankboks - angiveligt i 2014.

Af selvsamme regneark fremgik det desuden, at Britta Nielsen havde yderligere fire millioner kroner stående på konti hos både Nordea og Danske Bank.

I første omgang så det ikke ud til, at offentligheden ville få Britta Nielsens forklaring på, hvad hendes døtre lavede i bankboksen.

Hendes advokat Nima Nabipour mente nemlig ikke, at sagen skulle bruges som løftestang for en eventuel sag mod hendes hælerisigtede børn. Derfor ønskede Britta Nielsen angiveligt ikke at svare på anklagerens spørgsmål om sine børns forbrug, som altså formentlig var finansieret af hendes svindelmillioner.

Ombestemte sig

Men så ændrede Britta Nielsen tilsyneladende holdning.

For da frokostpausen var afholdt og alle igen var på plads i retslokalet, indledte Nima Nabipour sin afhøring af Britta Nielsen med at spørge ind til den pågældende bankboks.

»Det er korrekt, at jeg havde en bankboks. Den har jeg haft i lang tid - faktisk siden min mands død. Først i Rødovre Centret. Da den lukkede, oprettede jeg en ny i Rødovre Stationscenter. Jeg havde personlige papirer i den. Min mands testamente, og jeg lavede et til mig selv,« forklarede Britta Nielsen og tilføjede:

»På et tidspunkt spørger min ældste datter, om hun må have nogle smykker liggende i den. Hun har haft indbrud i huset, hvor hun bor med sin mand. Hun fik en del gaver ved sit bryllup.«

Og netop smykkerne var ifølge Britta Nielsen også årsagen til, at hendes døtre var i bankboksen den pågældende dag.

»Har du gemt pengene?«

Undervejs i sagen er det kommet frem, at Britta Nielsen siden 1997 har hævet godt 25 millioner kroner i kontanter, og tirsdag stillede hendes forsvarer det spørgsmål, som mange formentlig gerne vil have svar på: Har Britta Nielsen gemt pengene?

Men det er angiveligt ikke tilfældet.

»De penge, som jeg har taget, har været til løbende forbrug. Det har været til huse og grunde - i Sydafrika og Sverige - til biler, dyre gaver, tøj. Jeg har ingen penge liggende nogen steder.«

»Jeg har min pensionsopsparing og de penge, som jeg havde - det er alt, hvad jeg har,« lød det fra en grådkvalt Britta Nielsen.

Næste retsmøde i sagen er 22. november.