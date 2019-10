Fredag eftermiddag blev en 27-årig mand varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aarhus.

Det gjorde han, efter han natten til fredag havde slået en dørmand ned med en jernstolpe i det aarhusianske natteliv.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport og Twitter-profiler.

Der var tilsyneladende tale om et umotiveret overfald, da manden klokken 00.41 slog dørmanden i baghovedet med en jernstolpe.

Dørmanden har forklaret over for politiet, at han stod og talte med en kollega, da han blev foreløbigt uklare årsager blev slået ned.

Det var kollegaen, som eftersatte gerningsmanden og holdt ham tilbage, indtil politiet ankom.

Overfaldet fandt sted ved Bar Smil tæt på åen på Skt. Clemes Stræde i Aarhus.

Gerningsmanden stod sigtet for kvalificeret vold efter overfaldet. Han har ikke kæret varetægtsfængslingen.