Søndag morgen modtog politiet en anmeldelse om et knivstikkeri i Silkeborg. Tre personer er anholdt.

Silkeborg. Politiet var til stede på Lyngbygade i Silkeborg, da en mand søndag morgen blev stukket med en kniv i sit eget hjem.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 07.38, oplyser Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt og Vestjyllands Politi.

Kort før klokken 14 meddeler vagtchefen, at tre personer er blevet anholdt i sagen. De forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør mandag.

Den forurettede, der arbejder som dørmand i Silkeborg, er uden for livsfare, selv om skaderne er alvorlige.

- Han er blevet opereret til formiddag for sine skader. Det er alvorlige skader, siger Anders Olesen.

Operationen blev udført på Skejby Sygehus. Vagtchefen er søndag eftermiddag sparsom med oplysninger om både dørmanden og de anholdte.

Han fortæller, at anklagemyndigheden vil begære lukkede døre til mandagens retsmøde. Det betyder, at domstolen kan beslutte at udelukke offentligheden fra retten.

Derfor vil Anders Olesen ikke komme nærmere omstændighederne omkring episoden.

