Landsret har afgjort, at to mænd en nat i 2015 i Odense blev diskrimineret, da de blev afvist ved natklubber.

København. Formanden for Dørmændenes Landsklub, Peter Moesgaard, opfordrer til, at restaurantører og natklubejere sætter overvågning op.

- Som jeg altid har sagt til vores medlemmer: Gør alt hvad I kan for at dokumentere jeres adfærd eksempelvis med videoovervågning og nogle steder med mikrofon på, siger Peter Moesgaard.

Overvågningen kan ifølge formanden så bruges, hvis der efterfølgende opstår tvivl om, at gæster er behandlet korrekt.

Mandag afgjorde Østre Landsret, at to mænd fra Sri Lanka og Somalia blev diskrimineret, da de en septembernat i 2015 blev afvist ved to forskellige natklubber i Odense.

Det er personen, der ejer natklubben eller restauranten, der har ansvaret for at sætte overvågning op. Og Moesgaard opfordrer dørmænd til at presse på for, at det bliver op.

Mændene har i retten forklaret, at dørmændene ikke gav en grund til afvisningerne, og de mener derfor, at deres hudfarve forhindrede dem i at komme indenfor.

Ifølge klubbernes advokat, Allan Stohn, har venneparret været i byen de pågældende steder et hav af gange både før og efter episoden.

Desuden sagde dørmændene uafhængigt af hinanden, at den ene af mændene var for fuld den pågældende aften.

Men det mener landsretten ikke, at han var.

Peter Moesgaard mener, at det med sådan en dom bliver endnu vigtigere at dokumentere, hvad der er sket.

- Selvfølgelig skal vi overholde loven, men er det, som dørmændene siger, at vedkommende har været fuld, så skal vi afvise dem. Har der ikke været noget forhold, så må man jo selvfølgelig ikke opføre sig racistisk, siger Peter Moesgaard.

Han forklarer, at han ikke ser grund til at ændre på procedurerne omkring en afvisning. Men måske skal dørmændenes uddannelse kigges efter.

- Vi skal måske lave dørmændenes uddannelse længere, hvis det er fordi, vi ikke håndterer det sådan, at folk kan forstå budskabet, siger Moesgaard.

Uddannelsen er lovpligtig og den varer otte dage, forklarer Moesgaard.

/ritzau/