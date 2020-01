Østre Landsret har fredag bestemt, at 12 personer dømt for handel med hash i vidt omfang skal slippe for at afsone årelange straffe på grund af en anklagers stillingsmisbrug.

Sagen har ligget stille i årevis, fordi en anklager undervejs blev taget af sagen og siden dømt. De tiltalte blev anholdt tilbage i 2014 i forbindelse med den såkaldte "Operation Nordlys" rettet mod organiseret hashhandel på Christiania.

I byretten fik de dømte mellem to og fem års fængsel. Det gjorde de også fredag i landsretten, men med en betydelig detalje til forskel. Landsretten bestemte nemlig, at en stor del af straffen skulle gøres betinget for dem, der i byretten fik de hårdeste domme.

For dem, der i byretten fik de mildeste domme, har landsretten bestemt, at deres straf skal anses for afsonet med den tid, de i sin tid sad varetægtsfængslet.

/ritzau/