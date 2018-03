Regeringen vil skubbe domstole til side, når udlejere vil af med kriminelle beboere. Dommere, advokater og lejere kalder det horribelt og bekymrende. Minister afviser kritikken.

Der bliver ikke meget at rafle om i fremtiden, hvis en person fra en lejelejlighed får en ubetinget fængselsstraf for eksempelvis vold begået inden for en kilometer fra bopælen:

Så skal hele husstanden automatisk smides ud, og domstolene skal ikke – som i dag – kunne blande sig og vurdere beviserne for, om personerne reelt skaber utryghed i boligområdet.

Det fremgår af regeringens lovudspil om parallelsamfund, skriver Politiken lørdag.

Hensigten er, at boligselskaber og private udlejere hurtigere end nu skal kunne ekspedere beboere ud i sager om blandt andet groft hærværk, indbrudstyveri, vold, trusler, afpresning, røveri, brandstiftelse, voldtægt, drab eller salg af narkotika.

Men forslaget får Advokatsamfundet, Den Danske Dommerforening og Lejernes LO til at opponere. Generalsekretær for Advokatsamfundet, Torben Jensen, finder det »bekymrende, at man som udlejer bare kan lægge en domsudskrift på bordet i fogedretten, og så skal husstanden flytte nærmest per automatik«, fordi »man reelt fratager domstolene det frie skøn ved udsættelsesforretninger«.

»Der indføres jo helt objektive kriterier for at smide en familie ud. Det er relativt bekymrende, hvis politikerne skiber sig ind på den vej«, siger Torben Jensen til Politiken.

Landsformand for Lejernes Landsorganisation (LLO), Helene Toxværd, finder udspillet »horribelt«.

»Jeg kan ikke komme i tanker om andre tilfælde, hvor der nærmest lukkes helt af for at kunne gå til domstolene i en sag om grundlæggende rettigheder, som en bolig jo er. Det minder om lande og stater, vi ikke vil sammenlignes med«, siger hun til Politiken.