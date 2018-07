B.T. sætter i serien #Voldtaget fokus på voldtægtsofre og deres gerningsmænd. I den forbindelse har B.T. opsøgt og interviewet en 26-årig dømt syrisk mand, der i april 2016 blev kendt skyldig for voldtægtsforsøg og andet seksuelt forhold end samleje.

Han er dømt for at skubbe en pige fra sin højskole omkuld, lægge sig oven på hende, kysse hende og tage hende på brysterne og føre sine fingre op i hende og forsøge at tiltvinge sig samleje. Det mislykkedes, da offeret rev sig løs og flygtede. B.T. har fundet og konfronteret gerningsmanden via et telefonisk interview, som du kan lytte til foroven.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt Danmarkskort over samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. Med voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme, delvist betingede fængselsdomme samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, heller ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende - såkaldt § 68-70-sager.

»Jeg har ikke gjort noget, de har ikke nogen bevis. Og når jeg kommer til retten. De tager ikke nogen tolk med. Det er bare mig, der snakker,« siger han til B.T.

Men hvorfor tror du, at du er blevet dømt, hvis du ikke har gjort det?

»Jeg tror, det er, fordi jeg er flygtning. Jeg har en kæreste, og min kæreste kommer med mig, og hun siger, han gjorde ikke noget. Hvordan kan han have gjort noget, når han var sammen med mig hele tiden? De siger, vi tror ikke på jer, og jeg siger: ‘Okay, fint nok’.«

Hvad tænker du om, at du blev udvist?

»Jeg tænker, jeg er ligeglad. Hele min familie er døde i Syrien. Jeg har ikke noget. Jeg har givet dem et bevis. Når jeg kommer til Syrien, de skal dræbe mig. De (retten, red.) siger, vi er ligeglade, det er dit problem, det er ikke mit problem. Jeg siger: ‘Okay’. Selvfølgelig, fordi I er racister, så er jeg ligeglad også. Hvis I er ligeglade, så er jeg også ligeglad. Okay, jeg rejser. Men bagefter siger de, du skal vente. Bagefter jeg siger til dem, jeg kan ikke vente i udrejsecenteret. Jeg skal sidde hjemme ved min kæreste, vi har været kærester i cirka tre år og to måneder.«

Vil du gerne blive i Danmark?

»Ja, selvfølgelig, for jeg har min kæreste. Jeg elsker hende.«

Er det meningen, du skal tilbage til Syrien?

»Nej, for jeg får i Flygtningenævnet tålt ophold lige nu.

Okay, så du er på tålt ophold lige nu.

»Ja.«

Lyt til interviewet i toppen af artiklen.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.