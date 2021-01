Vestre Landsret skal vurdere amerikansk politis efterforskning i sag om køb af i alt 83 skydevåben.

En serbisk statsborger med bopæl i Sverige har besluttet ikke at anke en dom på seks års fængsel for at have forsøgt at købe 25 skydevåben. Det oplyser hans forsvarer, advokat Torben Brøndum Rasmussen.

Derimod har fire andre, der i december blev dømt af Retten i Horsens i samme sag, anket til Vestre Landsret for at blive frifundet.

Fordi dommen mod den 35-årige serber er endelig, vil han skulle optræde som vidne i den kommende ankesag, og det betyder, at han har pligt til at svare sandt.

Sagen er blevet kaldt spektakulær af politiet. Tiltalen drejer sig om forsøg på at købe et stort antal våben efter kontakt på den mørke del af internettet, også kaldet Dark Web.

Sælgerne var i virkeligheden betjente i den amerikanske politimyndighed Homeland Security Investigations. De havde åbnet en slags butiksvinduer på en markedsplads for illegale varer.

Da en køber under navnet Jim Brandt med base i Sverige meldte sig som interesseret i blandt andet pistoler af mærket Glock, blev dansk politi koblet på efterforskningen.

Der blev arrangeret to leverancer. Først slæbte en fragtmand, der i virkeligheden er ansat i politiet, en tung kasse op til en lejlighed i Vamdrup. Aftalen gjaldt 20 pistoler.

Dernæst mødte to våbensælgere, der var agenter i amerikansk og dansk politi, op på rastepladsen Ejer Bavnehøj med 25 pistoler.

En rumænsk statsborger er tiltalt for at være modtager i Vamdrup. Desuden anklages et serbisk par med bopæl i Göteborg for at have været klar over, at de skulle modtage våben, da de trillede ind på rastepladsen med deres fireårige søn på bagsædet.

I kulissen regerede den mand, der kaldte sig Jim Brandt. Det var en 34-årig direktør i et lille sikkerhedsfirma i Göteborg, mener anklagemyndigheden, og han blev af Retten i Horsens fundet skyldig i at ville købe i alt 83 våben. Straffen blev den maksimale i straffelovens våbenparagraf, fængsel i otte år.

Han vil altså frifindes, og det samme ønske har de tre, der hævder, at de ikke vidste, at de skulle modtage våben. To af dem fik fængsel i seks år, mens den tredje blev idømt fire år.

Deres forsvarere har blandt andet sagt, at de danske regler om brug af agenter er overtrådt. Byretten fastslog, at den amerikanske agentaktion med butiksvinduer ikke er lovlig efter dansk ret.

Men køberen, den 34-årige direktør, var i forvejen vant til at handle på Dark Web. Han var ivrig efter at få fat i de mange våben og blev ikke presset eller lokket til at begå noget, han ellers ikke ville have gjort, mente byretten.

