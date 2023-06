Den etbenede pirat går igen.

»Han er forfærdelig lykkelig,« siger advokatfuldmægtig Emma Ring Damgaard.

Nigerianske Lucky Francis blev kendt som den etbenede pirat, efter han mistede sit ben under ildkampen mellem pirater og danske soldater i Guineabugten i november 2021.

Et år senere sad han lænket til sin kørestol, da Københavns Byret kendte ham skyldig i at have udsat danske soldater for livsfare.

Han slap dog for straf, da retten mente, at der var mange formildende omstændigheder - blandt andet at der ikke var bevis for, at han affyrede skud, og fordi han selv blev kvæstet under ildkampen.

Siden har han afventet svar på en bevilling om en benprotese og genoptræning hos Udlændingestyrelsen.

Den er nu gået igennem, og Lucky Francis har gennemgået en masse lægelige undersøgelser på hospitalet, hvilket har resulteret i en specialfremstillet benprotese.

»Han var helt vildt glad og takkede Gud og takkede os. Har fået en helt ny positiv tilgang til det hele, « siger Emma Ring Damgaard.

»Men han siger dog ogsår, at det er hårdt og smertefuldt at genoptræne,« tilføjer advokaten.

Hun fortæller, at han kun må have benprotesen på to timer ad gangen, før han skal holde en times pause.

»I går sendte han en video, hvor han gik. Det er kæmpestort«

Lucky Francis blev kendt som den etbenede pirat, men nu er han atter gående. Vis mere Lucky Francis blev kendt som den etbenede pirat, men nu er han atter gående.

Lucky Francis har familie i Nigeria, men har søgt asyl i Danmark og befinder sig i Sandholmlejren.

Det giver god mening ifølge Emma Ring Damgaard.

»Der er et langt og smertefuldt genoptræningsprogram forude. Man kan ikke bare sende ham tilbage til Nigeria,« siger hun.

Konfrontationen mellem de danske soldater om bord på krigsskibet Esbern Snare kostede fem menneskeliv.

Fire pirater blev skudt og dræbt, mens en femte faldt over bord og menes druknet.

Fire andre overlevede, men de danske styrker løslod de tre og fragtede efterfølgende Lucky Francis til Danmark.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: