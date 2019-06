To fynske forældre er rystede og dybt frustrerede. For to måneder siden blev en 70-årig mand dømt for at have misbrugt deres fire-årige datter seksuelt.

Men det afholder ikke manden fra at henvende sig til dem - og datteren. Senest har han sendt et brev, som får forældrene helt op i det røde felt.

I brevet - som er adresseret til familiens børn - inviterer den 70-årige sit offer til en grisefest.

Og det er blot den seneste af en hel stribe af henvendelser til familien, skriver Fyens.dk. Henvendelser, som får forældrene til at sidde tilbage med en følelse af magtesløshed.

Den 70-årige mand har både sendt sms'er, mails til sit fire-årige offers familie og sågar forsøgt at få kontakt til dem via morens terapeut. I flere af henvendelserne bedyrer han sin uskyld - og kommer med anklager mod forældrene.

Det gjorde han også, da han i april blev dømt ved byretten for at have krænket den fire-årige pige og voldtaget en 12-årig pige. Men dommeren afviste påstandene.

Han blev idømt en straf på ni måneders fængsel og forbud mod besøg fra mindreårige. Under retssagen kom det frem, at den 70-årige havde taget flere billeder af seksuel karakter af den fire-årige, befølt hende i skridtet og fået hende til at beføle ham.

Den 70-årige havde også på det groveste misbrugt den tillid, pigens familie havde vist ham.

For et par år siden blev manden en nær ven af sit senere offers familie. Efterhånden blev han babysitter for deres børn, så da forældrene skulle på hospitalet i forbindelse med en fødsel, var han det naturlige valg til at passe den fire-årige pige.

Det var den eneste gang, hun sov hjemme hos den 70-årige.

Og netop her fandt overgrebet sted.

Det var dog først et par uger senere, at forældrene fik mistanke om, at noget var galt. Helt galt.

Da politiet undersøgte den 70-åriges telefon og computer i forbindelse med anklagen om en voldtægt begået mod den 12-årige pige, fandt de billeder af seksuel karakter af den fynske families fire-årige datter. Under forhøret af hende og retssagen mod den 70-årige kom det frem, at han havde gjort sig skyldig i meget mere end det.

Men hvorfor kan den 70-årige efter dommen kontakte sit fire-årige offer?

Det kan han, fordi sagen er anket til landsretten. Derfor er fængselsstraffen og besøgsforbuddet endnu ikke trådt i kraft.

»Vi føler det lidt, som om at han har flere rettigheder end os i den her sag. Han er i gang med at trappe op i sin iver efter at komme i kontakt med os, og hver gang skal vi starte helt forfra. Tænk at han kun fik ni måneders fængsel. Som forælder mener man jo, at 1000 år ville være for lidt,« siger den fire-årige piges far til Fyens.dk.

Den 70-årige, som stadig erklærer sig uskyld i pædofilisagen, har en helt anden opfattelse af henvendelserne, herunder brevet med invitationen til grisefesten.

»Jeg sendte invitationen som forsøg på at klinke skårene i vores forhold. Jeg håbede, de ville dukke op, så alt kunne blive ligesom før. Men jeg kan da godt se nu, at det kan opfattes provokerende. De skal måske bare have lidt mere tid, før de er klar til at blive venner med mig igen,« siger han til Fyens.dk.

Forældrene til den fire-årige pige overvejer at flytte til Sverige for at komme væk fra den pædofilidømte.

Alle de involverede parter er anonymiseret af hensyn til sagens karakter.