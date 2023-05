Henholdsvis ni og syv års fængsel.

Sådan lød straffen da Østre Landsret onsdag afsagde dom i ankesagen, hvor 48-årige Casper Søndergaard og 46-årige Sandeep Kumar Sachdeva blev kendt skyldige for at være bagmænd i en hashliga.

Dermed skar landsretten et år af de domme, som duoen ellers var blevet idømt, da sagen kørte ved retten i Holbæk.

Her lød dommene på to og otte års fængsel.

Casper Søndergaard har skiftet navn og hed tidligere Casper Sømoe. Under det navn blev han i 2016 idømt syv års fængsel – ligeledes for indsmugling af hash i større mængder.

Han sad på et udslusningshjem under Kriminalforsorgen, da han igen begyndte at smugle hash.

Politiet vurderer, at de to dømte var bagmænd i hashligaen, der brugte to adresser i nærheden af Holbæk til at opbevare den indsmuglede hash, før den blev sendt videre i systemet.

Blandt ligaens aftagere var i øvrigt en daværende Hells Angels-præsident fra Aarhus, der i november 2021 ved en tilståelsessag fik tre et halvt års fængsel for at have aftaget mindst 340 kilo hash.

Ligaen smuglede hashen til Danmark i falske dieseltanke monteret på lastbiler.

når de ankom til gemmestederne ved Holbæk blev lasten flyttet ved hjælp af trillebøre, baljer og en Ikea-pose.

I byretten blev duoen dømt for indsmugling af to et halvt ton, mens Landsretten vurderede, at de kun havde indsmuglet to ton. Derfor blev straffen nedsat.

Landsretten har ved den udregning måttet foretage en lidt speciel vurdering af, hvor meget hash der kunne være i en trillebør.

Ud fra videoovervågning har retten anslået, hvor mange kilo der samlet kunne være, når hashen blev flyttet fra lastbilerne.

»Landsretten er kommet frem til, at der samlet set var lidt mindre hash i trillebørene per levering,« har anklager, Jhin Lee, udtalt til Ritzau.

Det var i marts 2021, at de to bagmænd blev kendt skyldige, da sagen kørte ved Retten i Holbæk.

Her kom det frem, at indsmuglingsplanlægningen blandt andet var sket på krypto-telefoner af mærket Encrochat.

Yderligere tre mænd blev ligeledes hver idømt flere års fængsel, da sagen kørte ved byretten i Holbæk.