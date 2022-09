Lyt til artiklen

2.150 kilo. Over to ton hash.

Det er, hvad en 51-årig år mand netop er blevet dømt for igennem to år at have modtaget og besiddet på sin bopæl på Djursland.

Og straffen, den lyder på syv års fængsel.

Det er netop blevet afgjort ved Retten i Randers, hvor den 51-årige mand besluttede at modtage dommen på stedet.

I en pressemeddelelse beskriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), at sagen er en del af et større kompleks kaldet 'Operation Rome', der for alvor tog fart i forbindelse med en koordineret politiaktion 5. april i år.

Her slog politiet til adskillige steder i landet - faktisk verden. På Fyn, i Østjylland og sågar i Spanien blev der beslaglagt adskillige mængder hash og værdier for cirka seks millioner kroner.

Blandt de såkaldte værdiger var flere ejendomme, biler, meget dyre ure og store kontant beløb i flere typer valuta.

I alt blev 18 personer anholdt. Blandt andre den 51-årige, der siden har siddet varetægtsfængslet.

Her fem måneder senere er han så blevet dømt for at have fået leveret de store mængder hash i perioden mellem februar 2020 og februar 2022.

»Det har krævet et omfattende politiarbejde at efterforske og klarlægge denne sag. Retten har fundet det bevist, at den dømte har haft en vigtig og nødvendig rolle i indsmugling af meget store mængder hash til Danmark,« lyder det fra specialanklager ved NSK Lise Hebsgaard.

Hun fortsætter:

»Jeg er meget tilfreds med, at der med denne dom – den første af forhåbentligt flere – i sagskomplekset er idømt en hård straf for medvirken til organiseret indsmugling af store mængder hash.«

Foruden fængselsdommen fastslog retten, at et udbytte for 100.000 kroner også skulle konfiskeres fra den 51-årige.

Ifølge retslisterne kørte retssagen som en tilståelsessag.