Trylleri, siger anklager om svindelnummer, som Østre Landsret skal tage stilling til.

I torsdags blev en 31-årig mand fra København dømt for at støtte Islamisk Stat med droner og andet udstyr.

Tirsdag har han igen taget turen op ad de brede trapper i det palæ, hvor Østre Landsret har adresse, og hvor han forleden blev straffet med fængsel i tre år for at fremme terrororganisationens virke.

Nu gælder det noget helt andet, nemlig bedrageri, dokumentfalsk og databedrageri.

Manden, der er blevet kaldt cykelhandleren, nægter sig skyldig. Hans identitet er blevet misbrugt, lyder det. Derfor har han anket en dom fra Retten på Frederiksberg til frifindelse.

Og derfor sidder den tætbyggende mand med skæg og iført vinrød t-shirt og sorte bukser igen i et retslokale. Han stirrer ud i luften, mens anklager Peter Messerschmidt forsøger at sætte dommere og lægdommere ind i sagen.

De lovovertrædelser, som sidste år gav en dom på fængsel i et år, løb af stablen i to etaper.

Først skete der bedragerier overfor små banker, der leverer kviklån. Midlet var blandt andet falske lønsedler, som viste, at cykelhandleren var konsulent.

Meningen var ifølge anklagemyndigheden især at skaffe 75.000 kroner, som var nødvendige for at stifte et anpartsselskab. Og derefter blev der med anpartsselskabet gennemført et mere avanceret svindelnummer, som gav 999.996 kroner.

- Man har tryllet en million kroner frem, siger anklageren.

Det lille selskab skulle handle med tøj, hed det. Og det var stiftet og ejet af cykelhandleren, der også havde titel af direktør, viser papirerne.

For at gennemføre det nummer, som altså ligner trylleri, var det nødvendigt at leje en dankortterminal.

Via adskillige transaktioner, der involverede blandt andet Nykredit Bank, Pensam Bank og Coop Bank, endte Arbejdernes Landsbank og Nets med et tab på lige godt en million kroner.

Udbyttet blev til sidst brugt til at betale to teleselskaber for taletidskort, fremgår det.

Ifølge tiltalen blev databedrageriet begået med en forretningsmand, der har haft adresse i Pakistan. Han er selv tiltalt i en sag om hæleri for mere end 20 millioner kroner, men er væk.

Cykelhandleren nægter sig skyldig. Han var i Spanien, da de første manøvrer med de mindre bedragerier foregik, oplyser hans forsvarer, advokat Gert Dyrn.

- Han har hele tiden sagt, at hans identitet er blevet misbrugt. Men politiet har stort set ikke efterforsket den side af sagen. Det er væsentligt at få at vide, hvem der står bag det her, siger advokaten.

Landsretten afviser hans anmodning om udsættelse. Dommen ventes sidst på ugen.

/ritzau/