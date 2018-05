For tredje gang på under ti år har balletdanser og hotelejer Alexander Kølpin mistet sit kørekort.

Det skriver Ekstra Bladet.

52-årige Alexander Kølpin mødte tirsdag op i Københavns Byret, hvor han atter blev frakendt sit kørekort for at have kørt for stærkt.

Kølpin indrømmede i retten, at han den 8. august sidste år havde kørt 83 km/t på Dag Hammerskjölds Allé i København, hvor det kun var tilladt at køre 50 kilometer i timen. En forseelse, der betyder, at Kølpin nu modtager en bøde på 3.500 kroner og mister kørekortet i halvandet år.

Dermed kan hotelejeren nu se frem til en noget mere besværlig hverdag uden bil.

»Det er jo ingen hemmelighed, at jeg driver to hoteller i Tisvilde, og at jeg kører mellem København og dem, så det er da lidt beklageligt. Det er jo lidt kompliceret at tage det offentlige mellem København og Tisvilde,« sagde Kølpin i retten ifølge Ekstra Bladet.

Da avisen fangede ham uden for retten, tog han dog dagens dom med oprejst pande.

»Så må jeg jo tage det offentlige, eller også må jeg køre med nogle venner. Det er skide irriterende, men jeg må jo stå til ansvar,« siger han til Ekstra Bladet.

Tilbage i 2009 blev Alexander Kølpin idømt en betinget frakendelse af kortet frem til 2012, hvilket senere blev til en ubetinget frakendelse til 2. maj 2012.

I 2014 var den så gal igen, da han atter kørte for stærkt, hvilket resulterede i en dom på et års ubetinget frakendelse af kørekortet.