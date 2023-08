Et anonymt hus i udkanten af et større villakvarter i Rødovre var hashlager for liga, der leverede videre til andre led kæden af købere, før hashen ramte de storkøbenhavnske brugere.

29. juni blev en 22-årige mand idømt to og ni måneder for sin rolle i hashligaen. Det skete ved en tilståelsessag, der kørte ved Retten på Frederiksberg. Den 22-årige, der han anden etnisk baggrund, har i forbindelse med sagen oplyst, at han studerede og samtidig drev eget firma.

Han er ikke direkte knyttet til bandemiljøet, men sorte penge har han tilsyneladende ikke kunnet holde fingrene fra.

Dombogen beskriver sagen to væsentligste forhold. Det første forhold beskriver, hvordan den 22-årige sammen med to unavngivne medgerningsmænd i perioden omkring 25. august i fjor opbevarede 45 kilo hash på adressen.

Hashen blev pakket om i flyttekasser og poser, før den imod betaling blev sendt videre i systemet. Det fremgår ikke, hvor betaling hashligaen modtog.

Sagens andet forhold beskriver, hvordan hashligaen i perioden fra 10. oktober og frem til 18. oktober på samme adresse havde 400 kilo hash på adressen.

Denne mængde blev ligeledes pakket om i flyttekasser og poser og solgt videre. Købsprisen i dette forhold er heller ikke nævnt i dombogen.

Ved samme sag tilstod den 22-årige også på forskellige tidspunkter i Københavns-området at have haft mindre portioner hash og kokain på sig til eget forbrug.

Ud over fængselsdommen blev han også frakendt retten til at køre bil, fordi han var blevet testet positiv i at køre bil i hash-påvirket tilstand.

