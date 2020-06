»Jeg er rigtig ked af det, der er sket. Det var ikke min mening, det skulle ende sådan.«

Sådan lød det i juni sidste år, da en 17-årig dreng blev idømt tre måneders fængsel for vold mod den nu afdøde 14-årige Marcus i den tragiske sag om den såkaldte 'dødslejlighed'.

Men nu er den tilsyneladende gal igen.

Ifølge politiet er det nemlig den selvsamme unge mand, der tog del i et meget omtalt brutalt overfald på Gothersgade i København, som var ved at koste 19-årige Lauritz Lindboe Wind livet.

Af tiltalen mod den i dag 18-årige mand fremgår det nemlig, at han angiveligt medvirkede til overfaldet på Lauritz Lindboe Wind en nat i februar ved at have taget kontakt til ham og ledt ham over til den anden tiltalte i sagen, der efterfølgende slog Lauritz Lindboe Wind i hovedet med en knytnæve, så han faldt ud på kørebanen.

Her lå Lauritz Lindboe Wind i hjælpeløs tilstand på vejbanen, da den medtiltalte i sagen valgte at trampe ham i hovedet - ifølge vidner med sin hæl og sin fulde vægt.

Lauritz Lindboe Wind var så ilde tilredt, at han efterfølgende måtte indlægges på Rigshospitalets traumecenter og var bevidstløs i syv timer.

»Jeg fik et chok, da jeg så ham. Det var forfærdeligt at se sin søn så smadret i ansigtet. Pludselig lignende han bare en lille dreng, der var blevet smadret og slået,« har hans mor, Karina Lindboe Wind, forklaret til B.T.

Hertil er den 18-årige mand også tiltalt for et voldeligt overfald 20. december sidste år på Rådshuspladsen i København, hvor han ifølge politiet slog og sparkede en person på kroppen og i hovedet, inden han stak vedkommende med en kniv under venstre brystvorte.

»Sådan er det, når vi dræber herude i kvarteret«

10. marts 2018 var den 18-årige sammen med Marcus og en håndfuld andre unge mennesker i en lejlighed på Skarøgade i København. I lejligheden blev der ifølge flere tilstedeværende både taget hårde stoffer og drukket alkohol.

På et tidspunkt i løbet aften blev 14-årige Marcus slået og sparket af den 18-årige. Blot få timer efter, at volden skulle være foregået, afgik Marcus ved døden som følge af en såkaldt udrift i milten, der opstod på ukendt vis.

Den 18-årige bliver i første omgang sigtet for drabet på Marcus, men anklagemyndigheden dropper sigtelsen, fordi de ikke mente, der kunne føres bevis for det. I stedet bliver han tiltalt og siden dømt for den 'milde' voldsparagraf 244 for at have udøvet volden mod Marcus.

Undervejs i sagen nægtede den 18-årige, at han skulle have udøvet volden mod Marcus, men han erkendte dog, at han den skæbnesvangre aften optog en video af Marcus, der lå på badeværelsesgulvet med åben mund, mens han udtalte:

»Sådan er det, når vi dræber herude i kvarteret - Østerbro gangsta shit.«

I sin forklaring til politiet hævdede han dog, at det blot var for sjov, at han optog videoen.

Overfaldet kostede den 18-årige tre måneders fængsel, men da han havde siddet varetægtsfængslet i mere end tre måneder, havde han således allerede afsonet sin dom.

Både den 18-årige og hans formodede medsammensvorne er i den aktuelle sag også tiltalt for en række mindre forhold, herunder for besiddelse af et knojern og euforiserende​ stoffer. Det vides ikke, hvordan de forholder sig til tiltalen.

Begge er beskyttet af navneforbud, og B.T. kan således ikke komme nærmere ind på deres identitet.