»Den sex, jeg havde med de her piger, var nok for voldsom og grænseoverskridende. Det gør virkelig ondt i mit hjerte. «

»Jeg skammer mig over den måde, som jeg har opført mig på.«

Med bævrende stemme forsøgte den 36-årige Martin Thomas Jensen mandag middag i Østre Landsret at overbevise et nævningeting om, at han skulle have en mildere straf end i byretten i Glostrup.

Her blev han for godt et år siden idømt forvaring på ubestemt tid for utallige voldtægter og andre hårdhændede overgreb på tre forskellige kærester i årene 2012-2020.

Men også landsretten fandt ham skyldig i de jævnlige voldtægter af de tre kvinder, og mente at en tidsubestemt straf i form af forvaring var det rigtige.

Da han som tiltalt fik det sidste ord, forsøgte Thomas Martin Jensen ellers af al magt at undgå igen at blive idømt forvaring, hvor han ikke vil vide, hvornår han igen kan regne med at være på fri fod.

»Jeg har brugt de sidste to et halvt år på at indse mine fejl. Jeg har en datter på knap fire år – hun fortjener sin far. Min egen far har kræft, og min mor er 66 år. Jeg har kun min familie og beder om en tidsbestemt straf,« lød det fra serievoldtægtsmanden.

Umiddelbart inden havde anklageren omvendt argumenteret for, at en forvaringsdom var nødvendig for at begrænse risikoen for, at den 36-årige mand igen kunne begå nye voldtægter.

»Hans tidslinje taler for sig selv. Det har været en lang gentagelse i perioden fra 2012-20, hvor han har udsat sine kærester for seksuelle overgreb og fuldstændig har nedbrudt dem, så de ikke turde anmelde ham,« lød det fra senioranklager Mohammed Sufian Akram fra Statsadvokaten i København.

Både byretten i Glostrup og Østre Landsret havde helt forkastet Martin Thomas Jensens forklaring om, at der blot havde været tale om voldsom og smertefuld BDSM-sex, som han ikke kunne undvære og ikke havde grund til at tro, at de unge kærester ikke accepterede.

Dog erkendte han, at han i nogle tilfælde havde udsat kvinderne for både vold og trusler. De var alle tre kun 19-20 år, da de indledte deres forhold med den lidt ældre mand.

Den nu 36-årige mand blev først anmeldt til politiet, et år efter at forholdet til den seneste af de tre kærester var endt. Voldtægtsanmeldelsen kom, dagen efter at Familieretshuset havde afgjort, at han havde ret til fortsat at se parrets lille datter.