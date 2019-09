67-årig vestjyde, der mandag skal for landsretten i sag om ulvedrab, har fået stor erstatning for markskader.

Mourits Troldtoft, der i 2018 blev dømt for drab på en hunulv, har i årevis fået store summer i erstatning fra staten for skader på sine marker forårsaget af kronvildt.

Det viser en aktindsigt hos Miljø- og Fødevareministeriet i udbetalingen af erstatning for markskader.

Mourits Troldtofts erstatning i perioden beløber sig til i alt 779.525 kroner - den tredjestørste erstatning givet til en ejendom i perioden.

Samtidig med at kræve erstatning for skader forvoldt af kronvildt har vestjyden tjent penge på at udleje sin ejendom til jagt på selv samme kronvildt og brugt det som argument imod ulven nær hans ejendom.

Et af ulvens primære byttedyr er ellers det kronvildt, der har ødelagt vestjydens afgrøder.

31. marts 2017 fortalte Mourits Troldtoft til Dagbladet Holstebro-Struer, at han frygtede, at ulvens indtog ved Ulfborg ville halvere hans jagtindtægter, der beløb sig til over 100.000 kroner om året.

Mourits Troldtoft mener ikke, at han har handlet dobbeltmoralsk:

- Jeg har ikke ønsket at udnytte kronvildtet specielt. Men jeg er i den situation, at jeg har kronvildtet, og hvis du skal begrænse de skader, det giver, så er du nødt til at udnytte de muligheder, der er (for at drive jagt, red.).

- Principielt ville jeg helst nøjes med at gå på jagt selv og ikke have jægere rendende rundt på min ejendom, og faktisk modsvarer erstatningen ikke de omkostninger, jeg har, siger Mourits Troldtoft.

Spørgsmål: Så var det vel også positivt, at der kom en ulv til området, som måske kunne være med til at regulere bestanden?

- Problemet er, at de hunde, der er herude, ikke bare æder kronvildt. De æder også alt muligt andet. Og du får et samfund, der er ved at gå i opløsning over det, siger Mourits Troldtoft.

Han blev for et år siden idømt 40 dages betinget fængsel for ulvedrabet.

Dommen blev anket af både forsvarsadvokat Jan Schneider og Statsadvokaten.

Forsvarsadvokaten går efter en frifindelse, mens anklagemyndigheden omvendt har krævet straffen skærpet.

Vestre Landsret behandler sagen mandag og ventes at træffe afgørelse på onsdag.

