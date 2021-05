De fleste kender følelsen af at have gjort et godt kup.

Man har fundet et godt tilbud på DBA eller Facebook på en Nintendo Switch eller en flot lampe, og man sender pengene til sælgeren i god tro på at få varen tilsendt – men den dukker aldrig op.

Præcis den situation har godt 90 sydsjællændere stået i den seneste tid, og mandag blev to mænd dømt i to separate sager om netsvindel.

Den ene mand på 23 år blev idømt et år og to måneders fængsel ved Retten i Nykøbing for at have snydt 67 personer for i alt 73.667 kroner. Det skriver Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

66 af dem vidnede i sagen, og her fortalte de, hvordan den 23-årige havde sendt pakkelabels som dokumentation for, at han rent faktisk havde sendt den vare, de havde bestilt. Herefter betalte de i god tro for den Nintendo Switch eller det Apple tv, de troede, de havde købt.

Men når de herefter slog pakkernes såkaldte track and trace-nummer op, så viste det sig at være falske labels. I retten hævdede den 23-årige dog, at han havde sendt alle pakkerne.

I Slagelse blev en 25-årig mand idømt seks måneders fængsel for at have snydt 26 købere. På DBA og Facebook havde han lokket med gode tilbud på rødvinsglas og lamper, men heller ikke de varer dukkede nogensinde op hos køberne. Det skriver TV 2 Øst.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har efterforsket sagen i et stykke tid, og mandag morgen slog de til. Den 25-årige blev anholdt klokken syv og blev herefter fremstillet i grundlovsforhør, hvor han erkendte 24 forhold. I alt er han dømt for at have svindlet for omkring 20.000 kroner, men det kan vise sig at være et langt større beløb.

Sådan mindsker du selv risikoen for svindel 1. Vælg en sælger, der er NemID-valideret. 2. Betal med MobilePay i stedet for en kontooverførelse/kontanter. Og tjek, at navnet matcher med sælgers navn 3. Hvis det er muligt, så mød sælgeren fysisk. Her kan du tjekke, at varen er som beskrevet 4. Hvornår er sælgers profil oprettet? Er vedkommende ny sælger, eller har personen været bruger i mange år? Vær ekstra opmærksom på en nyoprettet profil. 5. Er det en dyr vare, så bør der medfølge en kvittering 6. Køber du en cykel, kan du slå stelnummeret op hos politiet og på den måde tjekke, om den er meldt stjålet Kilde: DBA

»Der kan godt være flere forhold i sagen derude. Det er også noget af det, som vi nu efter anholdelsen vil undersøge. Det, som vi beslaglægger i dag, skal vi gennemgå nu. Der kan samtidig også være borgere, der endnu ikke har anmeldt sagerne til os,« siger politikommissær Rune Nilsson til TV 2 ØST.

Hos DBA fortæller kundeservicechef Lene Kristensen, at de er begejstrede for, at den slags sager får konsekvenser.

»Vi er glade for, at der endnu engang er faldet dom i sager om svindel på nettet. Langt, langt de fleste af de mere end 10 millioner årlige handler på DBA foregår mellem ærlige brugere, men der er svindlere i blandt, og det har både vi, vores brugere og ikke mindst politiet fokus på. Derfor ser vi også flere og flere svindlere, der bliver afsløret og dømt,« skriver hun i en mail til B.T.

Hun fortæller desuden, at man som køber skal være opmærksom på, at hvis tilbuddet lyder for godt til at være sandt, så er det dét formentlig også.

Både den 25-årige og den 23-årige mand er tidligere dømt i lignende sager.