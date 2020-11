»Han er besvimet. Ring efter en ambulance.«

Retssagen mod en 42-årig mand udviklede sig mandag formiddag pludselig dramatisk i Østre Landsret.

Et nævningeting i retssal 3 havde netop fundet ham skyldig i seksuelt at have misbrugt to kvindelige beboere på et bosted for svært psykisk handicappede i flere tilfælde, og anklageren var i gang med at redegøre for, hvilken straf der ville være passende.

Allerede mens retsformanden oplyste, at den tiltalte var fundet skyldig i at have haft sex med to beboere på den døgninstitution, hvor han havde arbejdet som vagtmand, tog han sig flere gange til hovedet og vendte sig rundt til sin kæreste og familiemedlemmer på tilhørerrækkerne bag sig.

»Hvordan? Hvad sker der?« udbrød han flere gange til dem, mens anklager Lene Hjorth gik i gang med sin procedure for strafudmålingen.

Mens hun fortalte nævningetinget om muligheden for at udvise manden til Makedonien, hvor han er statsborger, lagde han armene over kors i vidneskranken, sænkede hovedet på bordpladen og sad helt ubevægelig.

Efter nogen tid rejste først hans samlever, så hans forsvarer og straks efter flere andre tilhørere sig for at sikre sig, at han var i god behold.

Den 42-årige var dog tilsyneladende besvimet og blev lagt ned på gulvet i retslokalet, hvor flere tilhørere – heriblandt B.T.s journalist og en tilhører fra anklagemyndigheden – gik i gang med at give ham førstehjælp, mens en ambulance og en ambulancelæge blev tilkaldt.

Ambulancepersonalet kunne forholdsvis hurtigt konstatere, at mandens tilstand ikke var faretruende, og efter godt en times pause kunne retsmødet genoptages.

Også da den 42-årige i december sidste år blev idømt en straf på tre måneders betinget fængsel ved Retten i Glostrup, reagerede han på dommen ved at besvime, så der måtte tilkaldes en ambulance.

Nævningetinget i Østre Landsret besluttede dog mandag at forøge straffen markant til syv måneders ubetinget fængsel. Det skyldtes, at landsretten fandt ham skyldig i at have haft sex med begge de unge kvinder i 20'erne, som han var tiltalt for i anklageskriftet. I byretten blev han frikendt for at have misbrugt den ene af kvinderne, der begge er diagnosticeret med infantil autisme.

Alligevel har de under videooptagede vidneafhøringer kunnet berette, hvordan den 42-årige mand under sine nattevagter på bostedet i Storkøbenhavn kom ind på deres værelser om natten og i flere tilfælde udsatte dem for blandt andet samlejer, selv om de ikke ønskede det.

Retten mente dog ikke, at der i juridisk forstand havde været tale om egentlig voldtægt, men derimod en overtrædelse af straffelovens paragraf 219. Den paragraf handler blandt andet om ansatte på døgninstitutioner for personer med vidtgående psykiske handicap, der har samleje med en beboer.

I forhold til en af kvinderne blev den 42-årige desuden kendt skydig i at have befølt en af kvinderne inden for tøjet på brysterne og i skridtet.

Begge kvinder blev ved dommen tilkendt en erstatning på 20.000 kroner fra gerningsmanden, der desuden skal betale sagens omkostninger ved landsretten.

Den 42-årige blev desuden frakendt retten til at have lignende stillinger i to år, men frihedsstraffen på et års fængsel var ikke lang nok til, at spørgsmålet om udvisning af Danmark kunne blive aktuelt.