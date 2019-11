Tirsdag blev en 41-årig psykisk udviklingshæmmet mand dømt i en uhyggelig sag om seksuelt misbrug. Offeret var hans egen stedbror.

Misbruget startede i 1999, hvor offeret var 12 år - og fortsatte igennem tre år.

På det tidspunkt boede den dengang 21-årige mand ikke hjemme hos sine forældre, men når han var på besøg, sov han i samme værelse som sin stedbror.

Her startede han med at befamle stedbroren - og siden udviklede det sig til at blive grovere, skriver JydskeVestkysten.

Da det var værst, blev offeret misbrugt seksuelt tre gange om ugen, forklarede den i dag 32-årige mand i retten ifølge JydskeVestkysten. Et af overgrebene skulle være foregået i en bil på havnen i Esbjerg.

Den 41-årige blev dømt for alle fire tiltaleforhold ved Retten i Esbjerg, men han slipper for fængselsstraf.

Det skyldes, at han er psykisk udviklingshæmmet. I stedet blev manden idømt tilsyn af kommunen.

Han skal også betale en erstatning på 50.000 kroner til sit offer.