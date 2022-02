To mænd på henholdsvis 26 og 24 år er blevet idømt ubetingede fængselsstraffe for i forening at have begået røveri mod en Rema 1000-butik i Aalborg.

Røveriet fandt sted i Rema 1000 på Vingårdsgade 22. august 2021. Her havde den 26-årige, bevæbnet med en kanyle, truet en butiksansat og fået vedkommende til at udlevere lidt over 5.500 kroner fra kassen.

Det var den 26-årige, der udførte røveriet, og han blev idømt ti måneders ubetinget fængsel for ugerningen.

Den 24-årige var ikke med i butikken, men blev idømt seks måneders ubetinget fængsel, idet han havde stillet en cykel foran forretningen, som blev brugt til at flygte fra gerningsstedet.

I retten erkendte den 26-årige, at have begået røveriet, mens den 24-årige kammerat nægtede at have spillet en rolle i røveriet.

»Den 26-årige forklarede, at de to kammerater på dagen havde samlet flasker, så de kunne få penge til stoffer. De mistede så flaskerne, hvorefter den 26-årige besluttede sig for at lave et røveri. Den anden forklarede, at han ikke vidste noget om røveriet, og at han tilfældigvis havde stillet den ulåste cykel foran butikken,« siger anklager ved Nordjyllands Politi, Kristina Fransen.

Men forklaringen om, at cyklen tilfældigvis stod placeret foran Rema, købte Retten i Aalborg ikke.

»Det tilsidesatte retten, da de ikke mente, det var troværdigt, at der var tale om et tilfælde,« siger Kristina Frandsen.

Til trods for, at den 24-årige nægtede sig skyldig, modtog han dommen på seks måneders fængsel. Den 26-årige, der erkendte at have begået røveriet, udbad sig betænkningstid i forhold til at anke rettens afgørelse.