En 40-årig mand er idømt fem måneders fængsel for at dele godt 750 intime billeder af sin ekskæreste.

Det oplyser Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

Manden var tiltalt for at have uploadet billederne via en såkaldt lagerapplikation på internettet samt for at have opfordret andre til at dele billederne.

»Dette er en af de hidtil groveste sager, vi har set i forbindelse med hævnporno – og det er i det lys, man skal se straffen,« siger senioranklager Rashid Elkott i pressemeddelelsen.

Billederne blev delt på godt 200 hjemmesider, og der er siden pågået et større arbejde for at få dem fjernet igen.

Det er imidlertid ikke første gang, at manden bliver dømt for dele billeder af kvinden. Også i 2013 blev den 40-årige mand dømt, og det har således haft en skærpende betydning for dommen.

De fem måneders fængsel er betinget.

Manden overvejer nu, om han vil anke dommen.