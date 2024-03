»Alle bør vide, at du ikke må dræbe andre mennesker, fordi de ved et uheld kører ind ad din indkørsel,« lød det fredag fra anklageren, inden dommen mod Kevin Monahan lød.

Han blev her ifølge ABC News idømt 25 år til livstid for at have gjort netop det. For at have skudt og dræbt den 20-årige Kaylin Gillis, da hun sammen med sine venner en aprilaften sidste år ved en fejl pludseligt befandt sig i Kevin Monahans indkørsel i New York.

De var kørt forkert.

Men der var ingen forbarmelse at hente hos Kevin Monahan, som skød efter bilen og i januar blev fundet skyldig i at dræbt Kaylin Gillis.

Kaylin Gillis blev kun 20 år. Hun blev skudt og dræbt, da den bil, hun var passager i, kørte ind ad en forkert indkørsel.

»Da du dræbte Kaylin Gillis, mistede hendes nærmeste en ven, en kæreste, en datter, et barnebarn og en søster. Du frarøvede verden en kvinde med stort potentiale,« konstaterede dommer Adam Michelini ved domsafsigelsen og tilføjede:

»Samtidig traumatiserede du de unge mænd og kvinder, som ved en fejl kørte op ad din indkørsel. Det har givet dem ar og traumer for livet.«

Den 65-årige Kevin Monahan har forsvaret sig med, at han var træt af, at folk kørte ind ad hans indkørsel, og at han 15. april sidste år ikke havde til hensigt at dræbe.

Han affyrede et skud for at advare de unge mennesker, der var kørt forkert. Det næste og dræbende skud gik af ved et uheld, har han forklaret.

Han har da også angret siden, argumenterede hans forsvarer fredag forud for domsafsigelsen:

»Jeg har set hans anger. Han skal leve med det, han har gjort … en stakkels, ung kvinde er død,« lød det fra forsvarsadvokat Kurt Mausert i retten.

Her fremhævede han også, at både drabsofferet og gerningsmandens familier er knuste efter skyderiet.

Dommer Adam Michelini affejede dog argumenterne.

Kevin Monahan har forsvaret sig med, at geværet gik af ved en fejl.

»Den anger, du føler, har intet med de skader, du har forvoldt at gøre. Det eneste, du begræder, er, at du nu endeligt får konsekvenserne af dine handlinger at føle. Du dræbte Kaylin Gillis. Du skød mod en bil fuld af mennesker, og du var ligeglad med, hvad der ville ske,« sagde dommeren og afsluttede:

»Du fortjener at tilbringe så lang tid i fængsel, som vores lovgivning tillader det.«

