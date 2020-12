40-årige Martin Degn skal 16 år i fængsel for drabet på to kvinder, hvoraf den ene er søster til Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

Retten i Næstved har onsdag kendt den 40-årige tidligere tømrer og taxachauffør skyldig i de to drab, der blev begået med 82 minutters mellemrum den 15. november 2019.

Først slog Martin Degn sin 31-årige samlever Line Messerschmidt ihjel i deres hus i Ruds Vedby med adskillige knivstik. Efter drabet ringede han til politiet og tilstod drabet.

En politimand forsøgte forgæves at fastholde opkaldet, men Martin Degn afbrød samtalen. Han ringede derefter til sin bror og til Line Messerschmidts mor, som han bad hente børnene. Derefter kørte han ca. 30 km til Kundby, hvor han dræbte sin 35-årige ekskæreste Jeanette Rømer Hansen med en køkkenkniv.

En talstærk politstyrke med hjælp fra hunde ledte umiddelbart efter drabet i Kundby på en 35-årig kvinde efter spor ved gerningsstedet. Foto: Martin Sylvest Vis mere En talstærk politstyrke med hjælp fra hunde ledte umiddelbart efter drabet i Kundby på en 35-årig kvinde efter spor ved gerningsstedet. Foto: Martin Sylvest

Bagefter meldte han sig selv til politiet, og under en afhøring fortalte han i detaljer, hvordan og hvorfor han havde slået de to kvinder ihjel. Under retssagen har han nægtet sig skyldig og sagt, at han intet husker fra drabene. Retten har imidlertid valgt at lægge hans første forklaringer til politiet til grund, og finder ham derfor skyldig i begge drab.

Anklager Susanne Bluhm havde krævet livstid til Martin Degn, men retten fandt, at der var flere formildende omstændigheder og idømte ham derfor 16 års ubetinget fængsel.

Den ene formildende omstændigheder er ifølge retten, at Line Messerschmidt var jalous på Jeanette Rømer Hansen og flere gange op til drabene havde truet Martin Degn med, at hun ville forlade ham.

Den anden formildende omstændighed er, at Line Messerschmidt i perioden helt op til drabene havde udsat tiltalte for et massivt press samt manipulerende behandling, blandt andet ved at lydoptage og genafspille langvarige forhør, hvor Martin Degn kom med indrømmelser og omtalte sig selv i tredje person.

Retten har tilgengæld fundet det som værende en skærpende omstændighed, at den tiltalte opsøgte sin ekskæreste, Jeanette Rømer Hansen, tidligt om morgenen i hendes eget hjem, samt at begge drab er begået med stor voldsomhed og brutalitet.

Udover dommen for drab er Martin Degn også fundet skyldig i besiddelse af 107,5 gram amfetamin, et stof han havde et misbrug af, og var påvirket af under drabene.

Han skal betale 1.541.291,25 kroner i erstatning til Line Messerschmidts fire mindreårige børn, hvor han selv er far til de to. Derudover skal han betale 582.452 kroner i erstatning og godtgørelse til ekskæresten Jeanette Rømer Hansens mindreårige barn, som han selv er far til.

"Martin er dybt ulykkelig over, at Line ikke er mere."

Efter retsmødet udtrykte anklager Susanne Bluhm stor tilfredshed med dommen, selvom hun havde krævet livstid til Martin Degn.

»Jeg er tilfreds med, at retten har fundet, at der er tale om drab i begge tilfælde. Der skal idømmes en hård straf, og 16 år er den højeste tidsbegrænsede straf, så det er jeg tilfreds med,« sagde hun.

Den tiltalte valgte efter en kort samtale med sin forsvarer at acceptere de 16 års fængsel. Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om de vil anke sagen til Landsretten.

Morten Messerschmidt og hans kæreste Dot Wessmann var begge til stede på tilhørerrækkerne, mens dommen blev afsagt. Morten Messerschmidt ønskede efter domsafsigelsen ikke at udtale sig til B.T.