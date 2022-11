Lyt til artiklen

500 fugle, 10 kaniner, 13 marsvin og to såkaldte agati, som er en form for gnavere.

Det er de dyr en mand fra Aabenraa er blevet dømt for ikke at have behandlet ansvarligt, skriver jv.dk.

Helt konkret er manden idømt en bøde på 20.000 kroner for flere overtrædelser af dyrevelfærdsloven.

Som et væsentligt punkt så har langt de fleste af de mange fugle samt de andre dyr manglet frisk vand i deres bure.

De cirka 500 fugle var fordelt i bure rundt omkring i haven, der manglede overdækning, og så var der langt fra siddepinde nok til dem alle.

De 13 marsvin var anbragt i bure på terrassen uden mulighed for at søge skjul, og de 10 kaniner gik i et indelukke i haven, hvor der kun var en enkelt trækasse, som ikke var stor nok til, at alle dyrene kunne søge læ samtidigt.

Ifølge jv.dk så mødte manden ikke selv op til retsmødet ved Retten i Sønderborg.

Han endte med at blive dømt skyldig i alle de tiltaler, anklagemyndigheden havde rejst imod ham.