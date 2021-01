Tre unge mænd er blevet dømt for at have sprængt en bombe i et pizzeria i Vanløse i september 2019.

Det oplyser Københavns Politi.

Dommen er fredag faldet i Retten på Frederiksberg, hvor en af mændene blev idømt fem års fængsel, mens to andre fik fire et halvt års fængsel.

Inden personer kom til skade ved sprængningen, men der skete skader på selve bygningen, omkringliggende bygninger samt et busstoppestedet.