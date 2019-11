En nordjysk mand er blevet dømt for besiddelse af børneporno. For tredje gang.

Normalt udløser det en ubetinget fængselsstraf, men nordjyden er sluppet med en betinget dom - på grund af at sagen mod ham trak ud.

Manden havde børnepornografiske billeder på sin pc og mobiltelefon og videresendte dem til andre via Messenger.

Ved retten i Hjørring blev han idømt fire måneders betinget fængsel.

»Det er fordi, sagen er trukket ud. Gerningen er sket mellem 2013 og 2017, og manden siger, at han ikke har haft børneporno siden,« siger anklager Peter Rask til TV2 Nord.

Den dømte har tidligere arbejdet som samarit ved sportsbegivenheder med børn - også efter at have fået en dom for besiddelse af børneporno.

Det var ifølge TV 2 Nord den direkte årsag til, at det i 2014 blev gjort lovpligtigt for samaritter at indhente børneattest.

Som konsekvens af den nu afsagte dom ved Retten i Hjørring og skal manden under tilsyn af kriminalforsorgen.